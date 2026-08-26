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Deportes

Xallas Motorsport anuncia su equipo para Le Mans con acento carballés y presentación en Twitch

Seis pilotos defenderán los colores del equipo en la mítica prueba virtual de resistencia

Redacción Carballo
26/08/2026 20:17
Cartel con el que la escudería anuncia se presencia en la competición virtual de las 24 Horas de Le Mans
Cartel con el que la escudería anuncia los pilotos elegidos para la competición virtual de las 24 Horas de Le Mans
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Xallas Motorsport oficializa su asalto a las prestigiosas 24 Horas de Le Mans virtuales en la plataforma simuladora iRacing. El fundador de la escudería, Manuel Muñiz, ha confirmado la alineación de seis pilotos que defenderán los colores del equipo en la mítica prueba de resistencia.

Entre los elegidos destaca el piloto Nico García, natural de Carballo, quien aportará su talento y velocidad en el asfalto virtual para consolidar el proyecto en la élite del simracing. 

El equipo se completa con Francisco Javier Otero, Jorge Ibarra, María Montenegro, José Calvin y Borex Cholakov.

La puesta de largo oficial del equipo tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre. El evento se retransmitirá en estricto directo a las 19:00 horas a través del canal de Twitch de Manuel sdc. Durante la emisión se desvelarán los detalles del proyecto y el diseño del vehículo.

Tras la presentación, la acción en pista no se hará esperar. A partir del miércoles 2 de septiembre, los aficionados podrán seguir la preparación del equipo. Las sesiones de entrenamientos oficiales se emitirán en directo todas las tardes, ofreciendo un acceso exclusivo al trabajo de puesta a punto de los pilotos.

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