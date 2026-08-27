Carballo asigna más de 500 horas semanales  de uso de instalaciones municipales a  entidades deportivas

Actividades deportivas en la piscina Vila de Noia de Carballo (1) Cedida

El Concello de Carballo acaba de publicar la resolución provisional de la convocatoria para la asignación de uso de las instalaciones deportivas municipales destinadas al desarrollo de actividades físicas y deportivas de iniciativa privada con el patrocinio municipal durante la temporada 2026-2027.

En la convocatoria participaron 19 enidades deportivas, entre clubes y escuelas de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y patinaje, gimnasia rítimica, salvamento, capoeira y otras modalidades deportivas.

La propuesta provisional contempla la distribución de más de 500 horas semanales de uso de las instalaciones deportivas municipales, procurando una utilización racional, equilibrada y eficiente de los recursos disponibles.

El anexo I de la resolución detalla las asignaciones por entidad, instalación, día y franja horaria.

Las entidades a las que se les asignan provisionalmente instalaciones o espacios deportivos son: AD Fogar da Xuventude, AD Un Paso Máis, Asociación Capoeira Bergantiños, ACD Awen, AD Xiria, Bergantiños F.C., CB Artai, Rítmica Carballo, Rítmica Pangea, Escola Basket Xiria, Escola Lubiáns, Escolas Balonmán Xiria, EF Luis Calvo Sanz, Lenda Educativa, Salvamento y Socorrismo Carballo, SD San Lorenzo, SD Sofán, SD Oza y Virgentis Salvamento Bergantiños.

Campos de fútbol, pabellones, gimnasios y piscinas

La distribución abarca una amplia variedad de instalaciones municipales.

Entre los campos de fútbol figuran As Eiroas, OCarral-Sofán y As Pedreiras-Verdillo.

En el apartado de pabellones, la asignación incluye los de Vila de Noia y Carballo Calero, así como los pabellones de los CEIP Fogar, Xesús San Luis Romero, Plurilingüe Gándara-Sofán y Plurilingüe Nétoma-Razo, y los de los IES Isidro Parga Pondal y Monte Neme.

También se asignan gimnasios y otros espacios deportivos del CEIP Xesús San Luis Romero, CEIP Fogar, IES Isidro Parga Pondal, CEIP Bergantiños y CEIP A Cristina, además de la zona de anfiteatro del pabellón Carballo Calero.

La propuesta incorpora igualmente horas de uso de las piscinas municipales Carballo Calero y Vila de Noia, así como de las pistas de entrenamiento del Chorís.

Posibles renuncias

La resolución tiene carácter provisional y las entidades solicitantes disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para comunicar las horas de uso que no acepten en cada una de las instalaciones asignadas.

La distribución podrá empezar a ser efectiva a partir del 1 de septiembre de 2026, aunque la asignación no adquirirá carácter definitivo hasta que se dicte la correspondiente resolución.

Con esta propuesta, el Concello de Carballo avanza en la planificación de la actividad deportiva municipal para la nueva temporada, facilitando a las entidades la organización de sus entrenamientos y actividades y buscando, al mismo tiempo, optimizar el aprovechamiento de las instalaciones y espacios deportivos municipales.