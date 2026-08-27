El alcalde de Cerceda y el presidente de la Diputación inauguran el nuevo césped del campo de fútbol O Roxo

El Concello de Cerceda contó con la ayuda de la Diputación para el proyecto de mejora de las instalaciones de O Roxo Cedida

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, inauguran en la tarde de este viernes el nuevo césped del campo de fútbol de O Roxo. El acto está fijado para las 20.00 horas.

Se trata de un tapete artificial de última generación para un terreno de juego con una superficie de 7.300 metros cuadrados (105,5 metros de largo por 69,2 de ancho). Su instalación supuso un desembolso de 312.781,94 euros, contándose con la financiación de la Diputación coruñesa.

Trofeo Concello

El nuevo practicable se estrenará este fin de semana con motivo de la disputa de una nueva edición del Torneo Concello de Cerceda de fútbol, que este año se amplía a las categorías de veteranos y féminas.

El cartel se abrirá el sábado día 29 con el torneo sénior masculino con el habitual cuadrangular que reunirá a los cuatro equipos federados del municipio: Rodís FC, CCD Queixas, SD San Martiño y Club Atlético Cercedense.

La primera semifinal (16.00) enfrentará al Rodis y al Queixas; y la segunda (17.00), al San Martiño y el Atl. Cercedense.

El partido por el tercer y cuarto puesto comenzará a las 18.00 y la gran final está fijada para las 19.00 horas.

Al término de la misma, alrededor de las 20.00 horas, se jugará el torneo sénior femenino con un único duelo directo que enfrentará al Atl. Cercedense con sus homólogas del Cabana.

Por el torneo de veteranos habrá que esperar hasta el domingo día 30 y consistirán en un triangular que comenzará a las 10.30 horas y en el que participarán San Martiño, Rodís y Atl. Cercedense.