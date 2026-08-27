El campo de Xaviña acoge el sábado la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar
Participan los cuatro equipos federados del municipio: Malpica, Sporting Seaia, Cerqueda y Buño
El recinto oleiro de Xaviña es el escenario escogido para la disputa este sábado de la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar.
La cita es en horario de tarde y va a reunir a los cuatro clubes federados del municipio malpicán: SCD Malpica, Sp. Seaia, UD Cerqueda y Buño SCD.
Los enfrentamientos serán de 45 minutos y no podrán finalizar con empate, en cuyo caso habrá que recurrir al lanzamiento de penaltis.
El programa se abrirá a las 16.00 horas con la disputa de la primera semifinal. El partido por el tercer y cuarto puesto comenzará a las 18.00 horas y, una hora más tarde, arrancará la esperada final.
La organización corre a cargo de la SCD Malpica, contando con la colaboración del Concello de Malpica. Habrá trofeos para todos los equipos participantes.