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Deportes

El campo de Xaviña acoge el sábado la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar

Participan los cuatro equipos federados del municipio: Malpica, Sporting Seaia, Cerqueda y Buño

Redacción Carballo
27/08/2026 19:56
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El recinto oleiro de Xaviña es el escenario escogido para la disputa este sábado de la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar.

La cita es en horario de tarde y va a reunir a los cuatro clubes federados del municipio malpicán: SCD Malpica, Sp. Seaia, UD Cerqueda y Buño SCD. 

Los enfrentamientos serán de 45 minutos y no podrán finalizar con empate, en cuyo caso habrá que recurrir al lanzamiento de penaltis. 

El programa se abrirá a las 16.00 horas con la disputa de la primera semifinal. El partido por el tercer y cuarto puesto comenzará a las 18.00 horas y, una hora más tarde, arrancará la esperada final.

La organización corre a cargo de la SCD Malpica, contando con la colaboración del Concello de Malpica. Habrá trofeos para todos los equipos participantes.

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