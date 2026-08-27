El campo de Xaviña acoge el sábado la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar

Cartel anunciador del torneo Cedida

El recinto oleiro de Xaviña es el escenario escogido para la disputa este sábado de la cuarta edición del Torneo Eliseo Vilar.

La cita es en horario de tarde y va a reunir a los cuatro clubes federados del municipio malpicán: SCD Malpica, Sp. Seaia, UD Cerqueda y Buño SCD.

Los enfrentamientos serán de 45 minutos y no podrán finalizar con empate, en cuyo caso habrá que recurrir al lanzamiento de penaltis.

El programa se abrirá a las 16.00 horas con la disputa de la primera semifinal. El partido por el tercer y cuarto puesto comenzará a las 18.00 horas y, una hora más tarde, arrancará la esperada final.

La organización corre a cargo de la SCD Malpica, contando con la colaboración del Concello de Malpica. Habrá trofeos para todos los equipos participantes.