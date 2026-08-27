El Coristanco vuelve a recordar a Manuel Vecino con el Memorial que lleva su nombre

El malagrado expresidente de la SD Coristanco Manuel Vecino AIG

La SD Coristanco vuelve a recordar este domingo a su añorado expresidente Manuel Vecino. Ese día se disputa la segunda edición del Memorial que lleva el nombre de uno de los dirigentes históricos del fútbol costero.

Aficionados y simpatizantes de la entidad deberán madrugar para presenciar en el Municipal Manuel Vecino de Coristanco el singular triangular que va a enfrentar al sénior masculino, al conjunto de veteranos y a los juveniles del club coristanqués.

A las 10.30 se jugará el Coristanco Veteranos-Coristanco Juvenil; a las 11.30 el Coristanco Sénior-Coristanco Juvenil; y a las 12.30 el Coristanco Sénior-Coristanco Veteranos.

"O noso presi Manolo forma parte para sempre da historia da SD Coristanco. Foi presidente, compañeiro e, sobre todo, unha persoa moi querida por todos os que formamos parte desta familia verde. Este domingo, 30 de agosto, volvemos ao campo para lembralo como merece: compartindo fútbol, reencontros e momentos xunto a todas aquelas persoas que forman parte desta gran familia. Porque o tempo pasa, pero o recordo, o cariño e a pegada que deixaches na SD Coristanco permanecen. Manolo, este domingo xogamos por ti!!", dicen desde el club a través de sus redes sociales.