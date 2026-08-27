El plantel del Bergantiños se pone al día en lo tocante a los cambios del reglamento arbitral

La colegiada Eugenia Gil Soriano impartiendo la charla a los jugadores rojillos Bergantiños FC

La plantilla del Bergantiños tuvo este jueves una doble sesión preparatoria por cuanto, además de ejercitarse sobre el verde de As Eiroas, los jugadores asistieron a una charla para conocer directamente las novedades que van a aplicar este año los colegiados como consecuencia de los cambios introducidos en el reglamento.

Para explicar esas novedades nada mejor que contar con una representante del propio gremio arbitral. Eugenia Gil Soriano, colegiada de Liga F y de Primera Federación, fue la encargada de familiarizar a los jugadores con esas modificaciones de la normativa, que inciden de forma especial en las pérdidas de tiempo con la declarada finalidad de darle mayor fluidez al juego.

Los jugadores de Simón Lamas vuelven a entrenar viernes y sábado, en la que ha sido prácticamente la única semana de la pretemporada en la que han podido trabajar sin el condicionante de tener que afrontar en medio un partido oficial o un amistoso.

Una vez completadas las cinco sesiones preparatorias de la semana, el domingo 30 de agosto los carballeses sí afrontarán un nuevo amistoso midiéndose en el campo Alcalde Manuel Candocia de As Somozas al conjunto local a partir de las 19.00 horas.

Por delante ya solo quedará una semana más de trabajo por cuanto el 6 de septiembre arranca la liga de Segunda Federación, jornada en la que el cuadro rojillo se desplazará al País Vasco para enfrentarse al Gernika.