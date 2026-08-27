La fase final de la Copa Diputación de fútbol femenino se juega el 5 de septiembre en Pontedeume

Xallas femenino EC

El campo de fútbol de A Gándara, en Pontedeume, acogerá el sábado día 5 de septiembre la fase final de la Copa Diputación, en la que participarán la SR San Xoán de Calo, el Atlético San Pedro, el Xallas FC y la SD O Val.

La competición comenzará por la mañana con los partidos de semifinales. A las 10:30 horas se disputará la primera, en la que se medirán el Atlético San Pedro y la SD O Val. Dos horas más tarde, a las 12:30 horas, comenzará la que enfrentará al Xallas FC contra la SR San Xoán de Calo.

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, arrancará la gran final que coronará al equipo campeón del fútbol femenino coruñés.

En categoría femenina, al igual que en la masculina, la Copa Diputación otorga 12.000 euros en premios (5.000 al campeón, 4.000 al subcampeón y 1.500 a los dos semifinalistas eliminados).

A la entrega de premios, que tendrá lugar inmediatamente después de conocer al equipo campeón, asistirán en representación de la Diputación de A Coruña el portavoz del gobierno provincial y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el diputado de Deportes, Antonio Leira.

La organización del torneo espera que esta cita convierta Pontedeume y el campo de A Gándara en el epicentro del fútbol femenino gallego durante la jornada del 5 de septiembre, atrayendo a cientos de personas a disfrutar de una jornada de fútbol.