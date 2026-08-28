El Bergantiños conocerá el lunes a su rival en dieciseisavos de la Copa Federación

El plantel del Bergantiños celebrando el título de campeón autonómico de la Copa Federación RNX

El Bergantiños conocerá el próximo lunes el nombre de su rival en dieciseisavos de la Copa Federación, toda vez que ese día se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el correspondiente sorteo que determinará la configuración de las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final en cada uno de los cuatro grupos dispuestos atendiendo a criterios de proximidad geográfica.

En la fase nacional de la competición participarán un total de 32 equipos repartidos en los citados cuatro grupos. A los 12 clasificados por la posición alcanzada durante la pasada temporada liguera se sumarán los 20 campeones de las distintas fases autonómicas, entre los que figura el Bergantiños.

Los rojillos y la SD Compostela están encuadrados en la Copa A, junto al Salamanca CF UDS y a los vascos del SD Leioa y CD Derio. Faltan por conocerse todavía los nombres de los campeones autonómicos de Castilla y León, Asturias y Cantabria.

Las eliminatorias se disputarán a partido único. El campeón del cuadro A se medirá al del B, en tanto que el del C hará lo propio con el del D. Los cuatro semifinalistas obtendrán una plaza para participar en la próxima edición de la Copa del Rey.