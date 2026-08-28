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Deportes

El Rally Terra de Galicia discurrirá por siete municipios de Bergantiños y su entorno

El subdelegado del Gobierno garantiza la máxima colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la prueba transcurra sin incidentes

Redacción Carballo
28/08/2026 21:56
Vehículos participantes en la primera edición expuestos en el parque de Rego da Balsa de Carballo
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El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este viernes la Junta de Seguridad convocada con motivo de la celebración del II Rally Terra de Galicia, que el viernes día 5 de septiembre saldrá de la dársena coruñesa y discurrirá por los municipios de Arteixo, Carballo, Cerceda, A Laracha, Malpica, Coristanco, Ponteceso y Tordoia, con un recorrido total de 358 kilómetros. 

En la reunión participaron representantes del Club Rally Terra de Galicia, así como de los ayuntamientos por los que discurre la prueba; la jefa del Servicio de Interior de la Jefatura Territorial de la Xunta en A Coruña, Margarita Olmo; así como mandos y responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policías Locales y de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Abalde trasladó el compromiso de la Subdelegación del Gobierno y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que la prueba discurra con normalidad y sin incidencias. 

“Se activará un dispositivo amplio, y participativo, con la máxima coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, para que la única noticia que salga del rally sea el éxito deportivo y la satisfacción de pilotos y aficionados”, subrayó el subdelegado. 

Además, agradeció de manera especial la colaboración de la escudaría organizadora y de los efectivos de seguridad públicos, “porque sin su dedicación y profesionalidad no sería posible desarrollar con seguridad un evento de esta dimensión”. 

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