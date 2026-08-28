El regidor larachés participa en la reunión de la Xunta de Seguridade de cara a coordinar el dispositivo del Rally Terra de Galicia

La reunión se llevó a cabo de manera telemática Cedida

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y el concejal Pablo Cambón participaron este viernes de manera telemática en la Xunta Local de Seguridad convocada para hablar del dispositivo motivado por la celebración del Rally Terra de Galicia, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre.

La sesión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y en ella participaron representantes de los municipios por los que discurrirá la prueba, así como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; Ernesto Rumbo, en representación del comité organizador; y José Vicente Medina, vicepresidente 2º de la Real Federación Española de Automovilismo.

Durante la reunión se abordó la coordinación del dispositivo necesario para garantizar el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad tanto de los participantes como de las personas que se acerquen apresenciarla.

El Rally Terra de Galicia pasará por un total de ocho municipios y, por segundo año consecutivo, contará con un tramo en la parroquia larachesa de Montemaior, algo que el Ayuntamiento celebra porque este evento supone una excelente oportunidad para disfrutar en directo de una prueba automovilística de primer nivel.

Al mismo tiempo, se recuerda la importancia de hacerlo con responsabilidad, respetando en todo momento las zonas habilitadas para el público y siguiendo las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la organización.