El Sporting Zas organiza este domingo el Trofeo Concello de Zas de fútbol

El categoría sénior masculina, el año pasado el derbi fue para el Baio Cedida

Este domingo, día 30 de agosto, se celebra en Municipal de San Andrés la XXXV edición del Trofeo Concello de Zas.

Siguiendo la alternancia habitual entre el Sporting Zas y el CD Baio, este año serán los primeros los que ejerzan como organizadores y anfitriones de una de las últimas pruebas de la pretemporada para los dos clubes.

El cartel previsto contempla la disputa dos partidos.

A las 17.00 horas comenzará el trofeo de categoría femenina, por el que lucharán el Sporting Zas y el Xallas B.

A las 19:15 horas se dará paso al siempre esperado derbi que protagonizarán los equipos masculinos sénior del Sporting Zas y el CD Baio.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destaca que se trata de un “partido amigable con moita tradición e moi atractivo para os veciños e veciñas dos dous pobos, así como para a xente das voltas que se queira achegar, especialmente dende Santa Comba para animar ao seu equipo”.

El acceso al Municipal de San Andrés para presenciar ambos partidos será gratuito.