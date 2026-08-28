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Deportes

El Sporting Zas organiza este domingo el Trofeo Concello de Zas de fútbol

El equipo femenino se enfrentará al Zas mientras el sénior masculino se medirá a su homólogo del CD Baio

Redacción Carballo
28/08/2026 18:23
El categoría sénior masculina, el año pasado el derbi fue  para el Baio
Cedida
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Este domingo, día 30 de agosto, se celebra en Municipal de San Andrés la XXXV edición del Trofeo Concello de Zas. 

Siguiendo la alternancia habitual entre el Sporting Zas y el CD Baio, este año serán los primeros los que ejerzan como organizadores y anfitriones de una de las últimas pruebas de la pretemporada para los dos clubes. 

El cartel previsto contempla la disputa dos partidos. 

A las 17.00 horas comenzará el trofeo de categoría femenina, por el que lucharán el Sporting Zas y el Xallas B.

A las 19:15 horas se dará paso al siempre esperado derbi que protagonizarán los equipos masculinos sénior del Sporting Zas y el CD Baio. 

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destaca que se trata de un “partido amigable con moita tradición e moi atractivo para os veciños e veciñas dos dous pobos, así como para a xente das voltas que se queira achegar, especialmente dende Santa Comba para animar ao seu equipo”.

El acceso al Municipal de San Andrés para presenciar ambos partidos será gratuito.

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