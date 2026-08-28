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Deportes

Santa Comba abre la inscripción para el Torneo de Tenis Os Milagros

La competición se celebrará el 12 de septiembre y la posibilidad de inscripción permanecerá abierta hasta el jueves día 10

Redacción Carballo
28/08/2026 18:34
Cartel del torneo de tenis de Santa Comba
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El Concello de Santa Comba abrió este viernes el plazo de inscripción para participar en el VI Torneo de Tenis Os Milagros, que se disputará el sábado día 12 de septiembre en la pista de Ser.

La competición está dirigida a personas mayores de 16 años y se disputará en modalidad individual, mediante un sistema de eliminatoria directa al mejor de tres sets y con tie-break

Los horarios de los diferentes encuentros serán establecidos por la organización en función del cuadro de participantes y comunicados previamente a jugadores y jugadoras. 

Las bases establecen también una margen máximo de diez minutos para presentarse al partido desde la hora prevista o desde la finalización del encuentro anterior. 

El torneo se disputará inicialmente en la pista de Ser, aunque, en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan desarrollar la competición al aire libre, los partidos se trasladarán al pabellón de Fontenla. 

La participación en el IV Torneo de Tenis Os Milagros es gratuita. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre, y las inscripciones pueden formalizarse ya en la web www.santacomba.es/reservas.

La competición se desarrollará bajo los principios del fair play y del juego limpio. Los encuentros no contarán con árbitros, por el que las decisiones deportivas deberán adoptarse de común acuerdo entre los jugadores y jugadoras. Las bases establecen, además, la expulsión inmediata en caso de conductas antideportivas u ofensivas hacia el resto de participantes o a la organización. 

Habrá premios para los tres primeros clasificados. Así, la persona ganadora recibirá un abono individual de piscina y gimnasio para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026; el subcampeón o subcampeona, para octubre y noviembre; y la tercera persona clasificada, para el mes de octubre.

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