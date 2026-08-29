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Deportes

Daniel Remuiñán brilla en Portas con victoria en la clase B y podio absoluto 

El piloto de A Laracha logra el triunfo entre los carrozados y finaliza tercero en la general con el Skoda Fabia R5 Evo, firmando un test perfecto antes del Rallye Terra de Galicia 

Redacción Carballo
29/08/2026 21:17
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Daniel Remuiñán, durante la competición 
Cedida
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Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras completaron un fin de semana sobresaliente en el Rallymix de Portas. En su reencuentro con el Skoda Fabia R5 Evo tras los trabajos de puesta a punto del vehículo, la dupla firmó una actuación impecable de menos a más que certificó el excelente rendimiento del vehículo checo. 

El piloto larachés impuso un ritmo fortísimo desde las primeras pasadas, luchando por el podio desde el principio y liderando su categoría, para acabar alzándose con una brillante victoria en la Clase B (vehículos carrozados) y conquistar la tercera posición en la clasificación general absoluta. 

La cita de Portas ha servido además como la antesala ideal para preparar el próximo gran compromiso del equipo: el Rallye Terra de Galicia, que se disputará el próximo fin de semana. 

"Ha sido un fin de semana redondo. Gracias al gran trabajo de Costas Racing, el Skoda ha funcionado a la perfección durante toda la carrera, sin el más mínimo fallo, y eso nos ha permitido rodar con confianza, disfrutar y marcar tiempos muy competitivos", destaca Daniel Remuiñán.

 "Conseguir el triunfo en carrozados y meternos en el podio absoluto es la mejor recompensa al trabajo de todo el equipo en las últimas semanas. Nos da un empujón enorme de moral para afrontar con las mejores garantías el Rallye Terra de Galicia de la semana que viene", añade el larachés.

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