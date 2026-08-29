Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces confirman el acuerdo con el Dépor: "Borrón e conta nova"

Ambiente en Riazor durante el Depor-Elche de la primera jornada Javier Alborés

El conflicto entre el Deportivo y una gran parte de su afición por las nuevas condiciones implantadas en Marathón Inferior ha llegado a su fin. Después de casi dos meses de tensión, protestas y comunicados cruzados, el club coruñés y varios representantes de dicha grada alcanzaron un “Acuerdo Marco” tras la mesa de diálogo celebrada este viernes. Un pacto que permitirá recuperar la normalidad en Riazor, ya desde este domingo ante el Valencia, y que modifica las cláusulas que habían provocado el enfrentamiento.

La raíz de este desencuentro se remonta al inicio de la campaña de abonados 2026-27. Un día antes de que el Deportivo presentase los nuevos precios, los socios de Marathón Inferior recibieron un correo con una serie de normas particulares que no se aplicarían al resto del estadio. Entre algunas de las medidas más destacadas figuraban la renovación presencial del abono o la presentación del DNI, además de la firma de un documento de aceptación de una serie de condiciones específicas sobre el acceso, identificación, elementos de animación en la grada y permanencia, como que podrían perder su asiento si la entidad lo considera oportuno por temas comerciales.

Esto generó un profundo malestar entre los aficionados de la zona y entre muchos otros que se solidarizaron con la situación, y desembocó en una serie de protestas impulsadas por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces. Movilizaciones en la calle, cese de animación en el feudo herculino, una protesta en el duelo ante el Elche con un Riazor teñido en gran parte de naranja y diferentes acciones destinadas a tratar de conseguir que el Deportivo rectificara.

Para el choque ante el Valencia estaba previsto mantener la protesta, pero el anuncio por parte del club de llevar a cabo una mesa de diálogo con diferentes representantes de esta grada abrió un halo de esperanza a la reconciliación y las partes se sentaron a hablar este viernes para intentar poner fin a la situación. El resultado fue un acuerdo que todos catalogan como un punto de partida para recuperar “un clima de confianza y unidad, reforzar el ambiente de Riazor y seguir trabajando conjuntamente en beneficio del deportivismo”.Las condiciones particulares dejan de existir

El punto central del pacto es la desaparición del documento específico que regulaba las condiciones de Marathón Inferior. “Entre os principais puntos acordados atópanse a elaboración dun anexo ás condicións xerais dos abonos do Deportivo, de xeito que non exista un documento independente aplicable exclusivamente á bancada de Marathón Inferior. O devandito anexo sumarase ás condicións xerais no momento en que se desenvolva e asine, tras o cal as condicións particulares quedarán sen efecto”, explican el club en un comunicado.

Aquí se presenta una de las principales diferencias entre los escritos de la entidad y de los colectivos. Mientras el Deportivo habla de sustituir el documento por un anexo integrado en las condiciones generales, Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces son más contundentes. “Das 11 normas e 55 cláusulas do documento de ‘Condicións Particulares de Marathon Inferior’ conséguese a anulación total de todas elas, agás a entrega dunha copia do anverso do DNI no momento de renovar o abono. Non haberá textos segregados nin afeccionados de segunda: a bancada pasa a rexerse polas condicións xerais de abonados”, afirma el escrito.

De hecho, en la parte final de su comunicado se han encargado de resaltar que estarán atentos a la elaboración de dicho anexo final. “Asinamos este acordo para avanzar, pero sen baixar a garda. Mantémonos vixilantes no desenvolvemento da famosa *letra pequena bancaria* do anexo definitivo para non dar nin un só paso atrás no pactado nin nos dereitos do deportivismo”, afirman.

Control sobre los abonados

Por otro lado, no todo desaparece. El Deportivo mantiene que seguirá existiendo identificación y control sobre el uso de los abonos de Marathón Inferior, dentro de las obligaciones legales y de seguridad que corresponden al club como organizador de los partidos. Además, también seguirá existiendo un procedimiento para ceder o liberar localidades.

Por su parte, los colectivos destacan que el abono podrá cederse a “calquera deportivista” y que la persona que reciba la localidad ya no tendrá que acudir de manera presencial a la Oficina de Atención al Deportivista a presentar su DNI, sino que podrá subir el anverso de su documento a una plataforma online que el club habilitará próximamente. De esta manera, el acuerdo no supone eliminar todos los controles, sino cambiar la forma en la que se aplican y, especialmente, acaba con las condiciones particulares específicas de esta grada.Compromisos de ambas partes

El pacto también incluye responsabilidades para los dos lados. El Deportivo mantiene su compromiso de trabajar junto a los representantes de la afición para prevenir cánticos, expresiones o comportamientos que puedan incitar a la violencia o al odio y que puedan acabar provocando sanciones al club. Los colectivos, a su vez, se comprometen a colaborar en la prevención y erradicación de comportamientos sancionables.

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces añaden además un mensaje de confianza hacia el futuro. Aceptan las disculpas ofrecidas “reiteradamente” por Massimo Benassi, tanto a título personal como en nombre del Deportivo y de los responsables de las áreas Social, Informática y Asesoría Jurídica, y apuestan por un “borrón e conta nova”. También aseguran que el club quiere “tender a man ao deportivismo” y mejorar su relación con la afición.Una nueva etapa

De esta manera, el acuerdo permite dejar atrás el conflicto social por el que ha estado marcado el regreso del Deportivo a Primera División. Ambos comunicados coinciden en una idea fundamental: Marathón Inferior debe seguir siendo uno de los grandes espacios de animación de Riazor. La diferencia está principalmente en cómo interpreta cada parte lo conseguido. El club destaca que mantiene sus responsabilidades legales, organizativas y de seguridad, mientras que los colectivos ponen el foco en que las condiciones específicas han sido revocadas y en que se recupera la igualdad con el resto de abonados.

Este entendimiento supone además el fin de la protesta que estaba prevista para el encuentro contra el Valencia, de modo que Riazor volverá a recuperar la normalidad en sus gradas y, después de semanas de tensión, el balón vuelve a ocupar el centro de la escena.Un último gesto

A través de redes sociales, Riazor Blues, Old Faces y la Federación de Peñas han anunciado un último gesto simbólico en el encuentro en el encuentro ante el Valencia. Así, la iniciativa que llevarán a cabo será la de acudir al estadio de Riazor vestidos de naranja, como sucedió en el encuentro ante el Elche. Hasta el minuto 12 se mantendrán en silencio, pero, llegado ese momento, se quitarán esas camisetas para lucir de nuevo el color blanquiazul y comenzar a animar con más fuerza que nunca.