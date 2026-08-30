Crónica | Riazor pone la firma a la primera victoria del Dépor en el regreso (3-1)

Los jugadores del Deportivo celebran el tercer tanto Javier Alborés

Llegó la ansiada primera victoria del Deportivo en el ansiado regreso a la máxima categoría. El equipo coruñés se impuso al Valencia (3-1) en un encuentro en el que fue infinitamente superior a lo que apunta a ser uno de los rivales directos por la permanencia, para alcanzar cinco puntos y finiquitar de la mejor manera un mes de agosto que había comenzado demasiado enrarecido.

Riazor asistió este domingo a una de tantas muestras que coronan al fútbol como una de las mejores máquinas de generar relatos. Muchos de los mejores guiones cinematográficos podrían haber salido de un terreno de juego y el próximo rodaje quizá se ponga en marcha después del primer cuarto de hora del Dépor-Valencia. Los integrantes de Marathon Inferior decidieron dejar como epílogo de la crisis social que ha vivido el club coruñés durante el verano un inicio de partido en silencio. A modo de protesta. A modo de hacer ver que ha habido perdón, pero que costará olvidar. El caso es que la animación volvió al estadio cuando el crono alcanzó el minuto 12. Antes de que llegara al 13, el cuadro coruñés se había adelantado en el marcador tras un córner de Luismi que entre Ximo Navarro, Bil Nsongo, Tárrega y todas las gargantas que habían recuperado la voz, empujaron al fondo de la portería de Dimitrievski. No podía haber mensaje más potente.

El tanto espoleó al Dépor, que con la confianza del marcador y el respaldo de su gente, se dio cuenta de que la pelota no muerde. Tuvo que ver también el estado de gracia que Aubameyang sigue prolongando. Tercer partido, tercer tanto. Tercer gol de esos que uno no se imagina marcando a otro delantero, ya no de la plantilla blanquiazul, sino de muchas plantillas de Primera. Mario Soriano lo lanzó y él hizo el resto. Autopase para irse de Jesús Vázquez y picadita con la zurda para hacer el 2-0 antes del minuto 20.

La puesta en escena había sido aceptable, pero los goles trajeron también el juego. Siempre con Amatucci y Soriano en la sala de máquinas, el cuadro herculino comenzó a someter a un Valencia que tampoco tenía demasiado problema en ceder balón y metros. A la espera de piezas que puede que lleguen, puede que no, Corberán sale a los partidos a esperar que sus rivales se equivoquen, pero, sobre todo, exponer lo menos posible a los suyos para evitar equivocarse. No siempre es mal plan, especialmente ante rivales tiernos como todavía lo es el Dépor. La inercia del partido cambió después de una imprudencia de Bright Ede similar a la que Villares cometió en Málaga. Chupe perdonó. Sadiq, no. El atacante nigeriano recogió la asistencia del central deportivista para fusilar a Leo Román.

El tanto hizo dudar a los locales, que perdieron el control del encuentro durante unos minutos, aunque no la sensación de que en cada llegada podían crear peligro gracias a la inspiración de Aubameyang y Bil Nsongo. Ambos tuvieron las suyas tras dos centros de Quagliata desde la izquierda, pero ninguno logró embocar.

Una ayudita

El descanso le vino bien a Hidalgo y los suyos, que comenzaban a notar el peso de los minutos e incluso terminaron pidiendo la hora del intermedio justo después de que Javi Guerra tuviera el empate. Le costó sacudirse la presión también en la reanudación, volviendo a hundirse con riesgo como ya le sucedió en los últimos encuentros. Pero fue entonces cuando la figura de Bil Nsongo siguió agigantándose. El delantero camerunés ha demostrado en tres jornadas que, como poco, es un delantero legítimo de Primera, mientras continúa su crecimiento imparable. En la primera parte se había llevado un recado de Tárrega en una embestida que terminó con el punta en el suelo. No hubo una segunda. El central che lo intentó de nuevo en el segundo tiempo y se quedó con el molde. Segundos después, el centro de Bil terminó en el fondo de la red. Diakhaby le había quitado el gol a Aubameyang, pero no al equipo coruñés, que tomó ventaja y recuperó el poso.

De los dos delanteros, a la pareja de centrocampistas. Porque después del 3-1 volvieron a escena Amatucci y un Mario Soriano que, después de dos jornadas discretas, dejó su primer encuentro sobresaliente. Con Riki como colaborador necesario para generarle el contexto óptimo a sus dos compañeros, el cuadro herculino escondió la pelota y tuvo ocasiones para sentenciar antes de que los cambios pusieran el partido patas arriba.

Corberán quemó las naves, mientras que Hidalgo decidió ser creativo con los cambios e hizo debutar también a un Gijselhart que mostró más ganas que virtudes. Solo Danjuma creó algo de desconcierto en la zaga local liderada por un Bright Ede que se rehizo a lo grande de su pifia para permitir que la fiesta en Riazor fuese completa.

Ficha del partido: Depor 3-Valencia 1

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Loureiro, m.82), Lucas Noubi, Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz (Yeremay, m.73), Amatucci, Riki (Gijselhart, m.64), Mario Soriano (Yeremay, m.73); Aubameyang, Bil Nsongo (Jensen, m.82).

Valencia: Dimitriveski; Luis Rioja (Otorbi, m.60) Arnau Martínez (Raba, m.82), Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Ugrinic, Pepelu (Dieng, m.66), Sato (Hugo Duro, m.60); Javi Guerra (Danjuma, m.75), Sadiq.

Goles: 1-0, m.13: Tárrega, en propia puerta. 2-0, m.17: Aubameyang. 2-1, m.26: Ede. 3-1, m.59: Diakhaby, en propia puerta.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (c. madrileño). Expulsó a Alti por doble amarilla (m.93 y m.93) en el Dépor y amonestó a Diakhaby (m.65) en el Valencia.

Incidencias: Estadio de Riazor, 29.077. Partido correspondiente a la jornada 3 de Primera División.