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Deportes

El Baio vuelve a llevarse el Trofeo Concello de Zas

Los blanquiazules derrotaron al Sporting Zas por 1-4

Redacción Carballo
31/08/2026 21:01
Los ganadores posando con el trofeo
Los ganadores posando con el trofeo
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El CD Baio se proclamó vencedor del Trofeo Concello de Zas disputado el pasado fin de semana. Los baieses derrotaron al Sporting Zas por 1-4, con 2 goles de Diego Castro y otros dos de su  goleador MC.

El propio MC, como capitán del equipo fue el encargado de recoger la copa de manos del alcalde de Zas, Manuel Muíño.

En categoría femenina el trofeo quedó en casa ya que las jugadoras del Sporting Zas se impusieron con facilidad al Xallas FC B por 5-0.

En categoría femenina el trofeo se quedó en Zas ya que las jugadoras sportinguistas derrotaron a las del Xallas B por 5-0
En categoría femenina el trofeo se quedó en Zas ya que las jugadoras sportinguistas derrotaron a las del Xallas B por 5-0
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