El Baio vuelve a llevarse el Trofeo Concello de Zas

Los ganadores posando con el trofeo Cedida

El CD Baio se proclamó vencedor del Trofeo Concello de Zas disputado el pasado fin de semana. Los baieses derrotaron al Sporting Zas por 1-4, con 2 goles de Diego Castro y otros dos de su goleador MC.

El propio MC, como capitán del equipo fue el encargado de recoger la copa de manos del alcalde de Zas, Manuel Muíño.

En categoría femenina el trofeo quedó en casa ya que las jugadoras del Sporting Zas se impusieron con facilidad al Xallas FC B por 5-0.