El Bergan recibirá el miércoles día 9 a la SD Leioa en dieciseisavos de la Copa Federación

Los jugadores carballeses celebrando el título de campeones de la fase autonómica del torneo RNX

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió este lunes el sorteo de emparejamientos de la ronda de dieciseisavos de la fase nacional de la Copa Federación, tras el que el Bergantiños quedó emparejado con el conjunto vasco del Leioa.

La eliminatoria se disputará el miércoles de la próxima semana, día 9 de septiembre, en el Municipal de As Eiroas de Carballo, en horario todavía por determinar. El ganador accederá a la siguiente fase del torneo al tratarse de enfrentamientos a partido único.

El sueño de los carballeses es clasificarse para la presente edición de la Copa del Rey, para lo que necesitarán quedar campeones en su grupo de ocho equipos, o lo que es lo mismo, superar un total de tres rondas.

La SD Leioa es un equipo vasco que el pasado año celebró el centenario de su fundación. Tiene su sede en la localidad de Lejona (Vizcaya) y milita en Tercera Federación, aunque la temporada pasada disputó el play off de ascenso a 2ª RFEF.

Por lo que respecta al resto de emparejamientos del Grupo A en el que está incluidos los representantes de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco, quedó como sigue: Salamanca CF UDS-Caudal Deportivo, SD Compostela-CD Derio y UD Santa Marta de Torme-CF Vimenor.