El Malpica se impuso en el IV Torneo Eliseo Villar

El cuadro campeón fue también el organizador del torneo Cedida

El Malpica se llevó el cuarto Trofeo Eliseo Villar disputado el fin de semana por el formato de un cuadrangular en el que participaron los distintos equipos federados del municipio.

En la primera de las semifinales el Cerqueda y el Sporting Seaia empataron (1-1), pero los de Seaia estuvieron más acertados desde los once metros.

La otra semifinal enfrentó al Malpica y al Buño, venciendo finalmente los de la capital municipal por 2-0.

De esta forma, Cerqueda y Buño disputaron el partido por el tercer y cuarto puesto, imponiéndose los primeros por 3-0.

En la gran final el Malpica tampoco dio opción al Sporting Seaia, al que derrotó por el mismo marcador, 3-0, llevándose así el preciado torneo en el que la organización recayó precisamente sobre el club campeón.