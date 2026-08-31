Los asistentes al acto de presentación celebrado en Razo Cedida

Desde este martes y hasta el domingo próximo, la playa carballesa de Razo acoge dos de las grandes citas del calendario estatal del salvamento y socorrismo: el XXXVIII Campeonato de España Juvenil y Júnior, entre los día 1 y 3, y el XXXVIII Campeonato de España Absoluto de Playa, del 4 al 6 de septiembre.

En ambas competiciones participan más de 600 deportistas, pertenecientes a clubes de toda España. Algunos, caso de entidades de la zona de Levante, ya llevan varios días en Carballo para familiarizarse con el arenal que acoge ambas competiciones.

La propia playa de Razo acogió este lunes el acto de presentación de los campeonatos, en elque participaron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Samuel Gómez Mayor; la presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez Suárez; el secretario general para el Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García Fernández, y el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira Piñeiro.

En la presentación también estuvieron presentes deportistas de dos clubes muy vinculados a la comarca, el Sysca de Carballo y la SAL de A Laracha, en cuyas filas hay mucha ilusión por codearse con los mejores en ambas competiciones.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó que “para Carballo é un orgullo que Razo sexa durante seis días o punto de encontro do mellor salvamento e socorrismo de España. Falamos dunha competición deportiva de primeiro nivel, pero tamén _engadiu_ dunha magnífica oportunidade para dar a coñecer a nosa costa, o noso concello e a nosa capacidade para acoller grandes eventos”.

Daniel Pérez puso además el foco en la presencia de los clubes locales y del entorno: : “É especialmente importante que unha competición desta dimensión teña tamén representación da casa. Ver aquí ao Sysca e ao SAL, xunto a equipos chegados de distintos puntos de España, demostra o nivel que acadou esta modalidade na nosa comarca”.

El presidente de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Samuel Gómez Mayor, incidió en que: "Razo ofrece unas condiciones extraordinarias para una competición de estas características”, y destacó tanto el nivel deportivo previsto como la espectacularidad de las pruebas. “Durante seis días vamos a poder ver aquí una representación muy importante del salvamento y socorrismo español”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez Suárez, consideró que la celebración de estos campeonatos en Carballo “é unha excelente oportunidade para facer visible o traballo dos clubs galegos e, especialmente, dunha canteira que segue medrando ano tras ano”.

Rodríguez Suárez destacó también la importancia de que los y las deportistas más jóvenes puedan competir en una cita estatal en un escenario como Razo.

El secretario seral para o Deporte, Roberto García Fernández, incidió en la capacidad de Galicia para organizar eventos deportivos de ámbito estatal y apuntó que “competicións coma esta combinan deporte, promoción de hábitos saudables e proxección do territorio”. También destacó la colaboración entre administraciones, federaciones y clubes como una de las claves para hacer posible un evento de estas características.

El diputado provincial de Deportes, Antonio Leira Piñeiro, se refirió al impacto que el campeonato tendrá más allá de la propia competición: “Centos de deportistas, equipos técnicos e familias pasarán estes días por Carballo, e iso significa tamén actividade económica, promoción turística e coñecemento do territorio”.

Finalmente, el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, destacó el trabajo organizativo realizado en los últimos meses e invitó a los vecinos a acercarse a Razo: “Imos ter durante seis días unha oportunidade excepcional para ver en directo unha modalidade espectacular e deportistas dun altísimo nivel. Queremos que Carballo viva este campionato e que a praia de Razo se converta nunha auténtica festa do deporte”.