El Bergan-Leioa de la Copa Federación se jugará el miércoles día 9 a las 19.00 horas

Los carballeses celebrando uno de sus goles en la Copa RNX

Ya hay horario oficial para el partido de dieciseisavos de la Copa Federación que el miércoles de la próxima semana, día 9 de septiembre, disputarán en As Eiroas el Bergantiños y el SD Leioa. El choque entre carballeses y vizcaínos comenzará a las 19.00 horas.

Antes de ese encuentro los rojillos tienen otra cita importante ante otro conjunto vasco. Y es que el próximo domingo arranca la nueva temporada liguera en 2ª RFEF en la que el plantel dirigido por Simón Lamas le toca jugar a domicilio ante el Gernika, partido que se va a disputar en horario matinal (Estadio Urbieta, 12.00).

De cara al encuentro copero de la próxima semana, desde el club carballés anuncian que ese día ya se podrán recoger los abonos para la temporada 2026-2027 pasando por las oficinas del club. Todas quellas personas que todavía no son socias y quieren serlo, pueden aprovechar también el partido del miércoles para formalizar las nuevas altas.

Los precios de los carnés para una temporada que se prevé ilusionante, son los siguientes: protectores, 125 euros; socios normal, 110 euros; grada joven de 19 a 30 años, 50 euros; jóvenes de 13 a 18 años, 30 euros; y niños, 15 euros.