El Rally Terra de Galicia pasará por A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica, Ponteceso y Tordoia

El acto de presentacón del Rally Terra de Galicia se llevó a cabo en el Pazo Provincial Iago Lopez

Pazo Provincial acogió este martes la presentación oficial del Rally Terra de Galicia 2026, una cita automovilística patrocinada por la Diputación que se disputará entre los días 3 y 5 de septiembre.

En la prueba, puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT), se han inscrito un total de 40 escuderías.

Entre los participantes figuran pilotos de primer nivel como Jorge Cagiao (Recalvi Team, que estrena un Lancia Ypsilon HF Rally2), Iván Ares (Toyota España, con un Toyota GR Yaris Rally2), el andorrano Joan Vinyes (Raposo Motorsport, con un Citroën C3 Rally2), así como el piloto local Iago Caamaño (Escudería A Coruña, con un Ford Fiesta R5) y Juan Carlos Quintana (Escudería Maspalomas, con un Škoda Fabia RS Rally2).

El itinerario discurrirá por los municipios de A Coruña, Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso y Tordoia.

El recorrido global suma 354,77 kilómetros, de los cuales 104,5 kilómetros son cronometrados, repartidos en 8 tramos y una superespecial de 2,4 kilómetros en un circuito homologado por la RFEDA. El tramo más largo alcanza los 19,7 kilómetros y el más corto se sitúa nos 10 kilómetros.

La presentación contó con la participación del diputado de Deportes, Antonio Leira; el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina; el director del área de Turismo del Concello de A Coruña, Ignacio Martínez Dopico; el secretario general para el Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García; el presidente del comité organizador de la prueba, Ernesto Rumbo; el presidente de la Federación Galega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño, y representantes de los municipios por los que pasará la prueba.

Antonio Leira, destacó la importancia del apoyo institucional para atraer el mejor automovilismo de nivel nacional a la provincia. Recordó el germen de esta prueba, y puso en valor “a traxectoria, o legado e a experiencia de provincia en organizar eventos deste tipo”.

También puso en valor el apoyo de la Diputación al deporte del motor: “O 60% do orzamento que destinamos para apoiar grandes eventos deportivos vai para competicións de motor”.

El vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, afirmó que "esta prueba tiene personalidad propia y está llamada a ser importante a nivel nacional".

Ignacio Martínez Dopico, director del área de Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, subrayó la importancia del turismo deportivo para la dinamización social y cultural del territorio: “Estamos moi orgullosos de poder recibir a participantes e seguidores na nosa cidade, acollendo a saída e a meta da proba”.

El secretario general para el Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García, puso en valor la comunidad como “un dos grandes referentes a nivel nacional e internacional do mundo do motor”; mientras que el presidente del Comité Organizador de la prueba, Ernesto Rumbo, agradeció “a colaboración de todas as administracións que fan que esta segunda edición do Rally Terra de Galicia sexa unha realidade, así como de todas as persoas voluntarias que están adecentando os tramos ou velando pola seguridade dos pilotos e dos espectadores”.

Rumbo detalló los aspectos técnicos y logísticos, destacando un shakedown de 3,7 kilómetros y un parque de asistencia de 22.000 metros cuadrados para dar acogida a los 40 equipos. Además, incidió en la importancia de “devolver aos concellos o que eles nos dan a nós; e facémolo coa promoción do territorio e co traballo de adecuación das pistas, que despois da proba quedan en boas condicións para o tránsito en bicicleta ou a pé”.