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Deportes

Lubiáns juega este viernes un amistoso ante el Alcobendas y el sábado inicia la Copa Galicia visitando al AC Ordes

El 12 de septiembre tienen otra cita copera en la ciudad herculina ante el Liceo de OK Bronce y el martes 15 visitará Carballo el primer equipo liceísta

Redacción Carballo
01/09/2026 22:35
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Después de dos semanas de entrenamientos, empiezan a llegar los primeros compromisos de pretemporada para un Escola Lubiáns Calvo con mucha juventud en sus filas y que necesita jugar para ir acoplándose y adquiriendo automatismo de cara al inicio de la liga regular en la categoría de plata del hockey nacional.

Los jugadores de Ramón Canalda afrontan una doble cita este fin de semana. El viernes día 4 tienen un amistoso en el Carballo Calero (20.30 horas) ante el Alcobendas, equipo que también milita en OK Plata. 

El sábado día 5 los carballeses inician su participación en la Copa Galicia, competición de nuevo cuño en la que participan todos los equipos gallegos que compiten en liga de ámbito nacional.

Lubiáns arranca visitando una cancha complicada como la del AC Ordes, al que se medirán a partir de las 17.30 horas de la jornada sabatina.

Carballeses y ordenses están encuadrados en el Grupo A, junto a Compañía de María y HC Liceo de OK Bronce. Los liceístas serán precisamente el siguiente rival en el torneo del KO, choque a disputar el sábado día 12 de septiembre en A Coruña en horario todavía por determinar.

El siguiente compromiso de preparación del Lubiáns Calvo no será un amistoso cualquiera por cuanto el martes día 15 visitará el Pabellón Carballo Calero ni más ni menos que el primer equipo del HC Liceo, una inmejorable oportunidad para que los jugadores de los distintos equipos de categorías base del club carballés puedan ver en acción a sus ídolos.

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