Daniel Remuiñán apunta a la zona alta en el Rally Terra de Galicia

Daniel Remuiñán Adrián Hernández Santos

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras disputan este fin de semana el Rally Terra de Galicia, una cita especialmente emotiva para el equipo al disputarse en el área de Carballo, pleno entorno de "casa" para el piloto larachés.

La dupla llega a la cita gallega del nacional de tierra con un excelente ritmo de competición tras la victoria en la Clase B y la tercera posición absoluta logradas en el Rallymix de Portas, confirmando la puesta a punto de su Skoda Fabia R5 Evo.

La prueba carballesa trae grandes recuerdos deportivos a la dupla, que en la edición anterior cuajó un papel brillante dominando su categoría y rodando muy cerca de los puestos de cabeza de la clasificación general antes de sufrir una salida de pista.

En esta ocasión, el equipo afronta los tramos con el objetivo de dar la batalla en la zona alta y pelear por las posiciones de podio ante su afición.

"Correr en Carballo siempre es muy especial porque estás ante tu gente y los tramos son los de casa. El año pasado veníamos haciendo una gran carrera, con un ritmo increíble cerca de los mejores, y me quedó la espinita clavada por la salida de pista. Nos da un extra de motivación para este fin de semana", señala Daniel Remuiñán. "Llegamos con mucha confianza tras las buenas sensaciones y el resultado de Portas. El coche va perfecto, así que saldremos a hacer nuestro rali, a disfrutar con la afición y a pelear con todo para intentar meternos en el podio".