La VI Travesía Costa Ézaro reúne este sábado en Dumbría a más de 250 deportistas

Nadadores y nadadoras volverán a salir desde la playa de Ézaro AEC

Este sábado 5 de septiembre se disputa la sexta edición de la Travesía Costa Ézaro, una de las grandes citas del calendario autonómico de aguas abiertas.

La prueba volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas de la natación en aguas abiertas, con una participación que superará los 250 nadadores y nadadoras, sumando las dos distancias programadas: 2.000 y 4.500 metros. Esta última trasciende el ámbito autonómico al ser puntuable para la XI Copa de España de Aguas Abiertas.

La competición, que se presentó este miércoles en un acto celebrado en el Concello de Dumbría, propone un recorrido espectacular que permitirá a los participantes disfrutar de uno de los enclaves naturales más reconocibles de la Costa da Morte.

La salida tendrá lugar en la playa de Ézaro y los nadadores afrontarán el recorrido hasta alcanzar la zona próxima a la cascada, donde estará situada la llegada.

Desde la organización destacan la elevada participación registrada y la consolidación de la Travesía Costa Ézaro dentro del calendario de aguas abiertas.

La prueba combina competición, deporte y promoción del territorio, ofreciendo a los participantes la posibilidad de disfrutar de un entorno único como es la desembocadura del río Xallas y la cascada de Ézaro.

El domingo día 6 la Travesía Costa llega a su fin en Fisterra

La actividad deportiva continuará durante todo el fin de semana. El domingo 6 de septiembre, tan solo un día después de la cita de Ézaro, el Circuito Travesía Costa 2026 se trasladará hasta Fisterra para disputar la última prueba de la temporada.

La Travesía Costa Fisterra constará igualmente con dos distancias, 4.000 y 1.500 metros, ofreciendo nuevamente alternativas para nadadores y nadadoras de diferentes niveles.

Con esta competición, el Circuito Travesía Costa pondrá el punto final a una temporada que ha recorrido diferentes localidades de la costa gallega y que, tras la celebración de siete travesías, concluirá en uno de los enclaves más emblemáticos de la Costa da Morte.

La organización anima a participantes, familiares y aficionados a la natación en aguas abiertas a disfrutar de un fin de semana especialmente intenso, con dos grandes pruebas consecutivas en Ézaro y Fisterra y con el aliciente de vivir el cierre de una nueva edición del Circuito Travesía Costa.