San Ramón Veteranos y Canteras El Pozo disputan el domingo la final del Campeonato de Peñas Concello da Laracha

Formación de la peña Canteras El Pozo Cedida

La 39ª edición del Campeonato de Peñas Concello da Laracha ya tiene contendientes para la gran final de este domingo, día 6 de septiembre. Se trata del San Ramón Veteranos y del Canteras El Pozo que superaron en semifinales a Veteranos de Caión y a Veteranos de Paiosaco en semifinales.

Los finalistas no lo tuvieron nada fácil ya que sus oponentes se lo pusieron difícil. El San Ramón se impuso por un ajustado 0-1 luego de un choque marcado por el equilibrio de fuerzas. Más igualado aún resultó el Veteranos Paiosaco-Canteras El Pozo, que finalizó con empate a 1 gol, por lo que el pase tuvo que decidirse desde el punto de penalti, suerte en la que El Pozo se impuso por 1-3.

Plantel del San Ramón de Veteranos Cedida

La finalísima entre el San Ramón y Canteras El Pozo tendrá por escenario el Municipal de A Laracha a partir de las 12.00 horas del próximo domingo.