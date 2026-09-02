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Deportes

San Ramón Veteranos y Canteras El Pozo disputan el domingo la final del Campeonato de Peñas Concello da Laracha

La cita es en el Municipal larachés a partir de las 12 de la mañana

Redacción Carballo
02/09/2026 16:19
Formación de la peña Canteras El Pozo
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La 39ª edición del Campeonato de Peñas Concello da Laracha ya tiene contendientes para la gran final de este domingo, día 6 de septiembre. Se trata del San Ramón Veteranos y del Canteras El Pozo que superaron en semifinales a Veteranos de Caión y a Veteranos de Paiosaco en semifinales.

Los finalistas no lo tuvieron nada fácil ya que sus oponentes se lo pusieron difícil. El San Ramón se impuso por un ajustado 0-1 luego de un choque marcado por el equilibrio de fuerzas. Más igualado aún resultó el Veteranos Paiosaco-Canteras El Pozo, que finalizó con empate a 1 gol, por lo que el pase tuvo que decidirse desde el punto de penalti, suerte en la que El Pozo se impuso por 1-3.

Plantel del San Ramón de Veteranos
Plantel del San Ramón de Veteranos
Cedida

La finalísima entre el San Ramón y Canteras El Pozo tendrá por escenario el Municipal de A Laracha a partir de las 12.00 horas del próximo domingo. 

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