As Redondas acoge este fin de semana una nueva edición del Memorial Álex Pombo

Cartel del torneo Cedida

El Cabana SD volverá a recordar este fin de semana a su añorado portero Álex Pombo con la disputa de una nueva edición del Memorial que lleva su nombre.

El torneo arrancará este sábado por la mañana con los habituales enfrentamientos entre los equipos de categorías inferiores del Cabana y del Ponteceso.

A las 10.00 empezará el Cabana-Ponteceso de infantiles, al que seguirá el duelo de cadetes (12.00) y, finalmente, el de juveniles (17.00).

El Memorial Álex Pombo 2026 vivirá su jornada final el domingo con la entrada en liza de los equipos femeninos, veteranos y sénior.

El programa es el siguiente: a las 10.00 medirán sus fuerzas los veteranos y dos horas después lo harán las féminas. El esperado sénior masculino quedará para la tarde ya que se jugará a partir de las 18.00 horas.