Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

As Redondas acoge este fin de semana una nueva edición del Memorial Álex Pombo

Los equipos de las distintas categorías del Cabana y del Ponteceso volverán a disputar el trofeo en la doble jornada de sábado y domingo

Redacción Carballo
04/09/2026 13:54
Cartel del torneo
Cartel del torneo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Cabana SD volverá a recordar este fin de semana a su añorado portero Álex Pombo con la disputa de una nueva edición del Memorial que lleva su nombre.

El torneo arrancará este sábado por la mañana con los habituales enfrentamientos entre los equipos de categorías inferiores del Cabana y del Ponteceso.

A las 10.00 empezará el Cabana-Ponteceso de infantiles, al que seguirá el duelo de cadetes (12.00) y, finalmente, el de juveniles (17.00).

El Memorial Álex Pombo 2026 vivirá su jornada final el domingo con la entrada en liza de los equipos femeninos, veteranos y sénior.

El programa es el siguiente: a las 10.00 medirán sus fuerzas los veteranos y dos horas después lo harán las féminas. El esperado sénior masculino quedará para la tarde ya que se jugará a partir de las 18.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

En Carballo el parque cerrado estuvo emplazado en Rego da Balsa

El Rally Terra de Galicia pasa este sábado por los municipios de Coristanco, Malpica, Ponteceso, Cerceda, A Laracha y Carballo
redacción carballo
Deportistas del SAL En el Nacional júnior y juvenil

El Campeonato de España Absoluto de Salvamento que se disputa en Razo vive su gran día este domingo
redacción carballo
Cartel del torneo

As Redondas acoge este fin de semana una nueva edición del Memorial Álex Pombo
redacción carballo
07_DanielRemuiñan_PreviaTerraGalicia26

Daniel Remuiñán apunta a la zona alta en el Rally Terra de Galicia
redacción carballo