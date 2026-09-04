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Deportes

El Campeonato de España Absoluto de Salvamento que se disputa en Razo vive su gran día este domingo

Este evento y el de categorías juvenil y júnior disputado con anterioridad, reunieron en el arenal carballés a más de 600 deportistas

Redacción Carballo
04/09/2026 14:18
Deportistas del SAL En el Nacional júnior y juvenil
Deportistas del SAL En el Nacional júnior y juvenil
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En el arenal carballés de Razo sigue estando concentrada buena parte de la atención de los aficionados al salvamento y socorrismo del conjunto del país por cuanto este viernes el Campeonato de España Absoluto tomó el relevo del Campeonato de España Juvenil y Júnior que vino disputando desde el pasado martes.

En ambos eventos la participación supera los 600 deportistas pertenecientes a los mejores clubes nacionales, entre los que figuran el Sysca de Carballo y el SAL larachés.

La competición vivirá se jornada decisiva el domingo con la disputa de las finales de las distintas pruebas.

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