El Campeonato de España Absoluto de Salvamento que se disputa en Razo vive su gran día este domingo

Deportistas del SAL En el Nacional júnior y juvenil Cedida

En el arenal carballés de Razo sigue estando concentrada buena parte de la atención de los aficionados al salvamento y socorrismo del conjunto del país por cuanto este viernes el Campeonato de España Absoluto tomó el relevo del Campeonato de España Juvenil y Júnior que vino disputando desde el pasado martes.

En ambos eventos la participación supera los 600 deportistas pertenecientes a los mejores clubes nacionales, entre los que figuran el Sysca de Carballo y el SAL larachés.

La competición vivirá se jornada decisiva el domingo con la disputa de las finales de las distintas pruebas.