Deportes
El Campeonato de España Absoluto de Salvamento que se disputa en Razo vive su gran día este domingo
Este evento y el de categorías juvenil y júnior disputado con anterioridad, reunieron en el arenal carballés a más de 600 deportistas
En el arenal carballés de Razo sigue estando concentrada buena parte de la atención de los aficionados al salvamento y socorrismo del conjunto del país por cuanto este viernes el Campeonato de España Absoluto tomó el relevo del Campeonato de España Juvenil y Júnior que vino disputando desde el pasado martes.
En ambos eventos la participación supera los 600 deportistas pertenecientes a los mejores clubes nacionales, entre los que figuran el Sysca de Carballo y el SAL larachés.
La competición vivirá se jornada decisiva el domingo con la disputa de las finales de las distintas pruebas.