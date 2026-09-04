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Deportes

El Rally Terra de Galicia pasa este sábado por los municipios de Coristanco, Malpica, Ponteceso, Cerceda, A Laracha y Carballo

Las instalaciones de la Base Motor Club acogieron este viernes las sesiones previas

Redacción Carballo
04/09/2026 16:53
En Carballo el parque cerrado estuvo emplazado en Rego da Balsa
En Carballo el parque cerrado estuvo emplazado en Rego da Balsa
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Bergantiños y su entorno acogen este sábado la jornada decisiva del Rally Terra de Galicia, prueba con un recorrido total de 354,77 quilómetros, de los que 104,5 son cronometrados y se reparten en ocho tramos y una superespecial de 2,4 kilómetros.

El tramo cronometrado más corto a disputar en la comarca tiene una longitud de diez kilómetros, está localizado en Coristanco y comenzará a las 8.46 horas. Le seguirá otro tramo de 11,31 kilómetros entre Malpica y Ponteceso, con horario de salida a las 9.36 horas. 

El tercer tramo, entre Cerceda y A Laracha, es el más largo, con 19,69 kilómetros y tiene como horario las 15.24 horas. A continuación, se disputará, a partir de las 16.27 horas, el tramo de Carballo que consta de un total de 10,13 kilómetros.

Los últimos tramos serán el de Cerceda-A Laracha, desde las 18.17 horas, para finalizar con un nuevo tramo en Carballo (19.20 horas).

El rally, puntuable para el Campionato de España de Rallies de Tierra (CERT), cuenta con 40 equipos inscritos.

Entre los participantes figuran pilotos de renombre como Jorge Cagiao (Recalvi Team, que estrena un Lancia Ypsilon HF Rally2), Iván Ares (Toyota España, con un Toyota GR Yaris Rally2), el andorrano Joan Vinyes (Raposo Motorsport, con un Citroën C3 Rally2), Iago Caamaño (Escudería A Coruña, con un Ford Fiesta R5) y Juan Carlos Quintana (Escudería Maspalomas, con un Škoda Fabia RS Rally2). 

También se puede ver en acción a varios pilotos locales, caso del larachés Daniel Remuiñán, con su Skoda Fabia R5 Evo; los carballeses Alberto Varela, con Hundai i20N Rally2, Maikel Vilariño, con Skoda Fabia R5, Dani Vázquez, con Peugeot 208 3P R5 y Javier Ramilo, con Hundai i20 N5.

Del ambiente que conlleva el rally ya se pudo disfrutar en los últimos días en Carballo, concretamente en puntos como el parque de Rego da Balsa, en donde se situó uno de los parques cerrados de la prueba, y en las instalaciones de La Base Motor Club, en donde se disputaron parte de las sesiones previas del viernes.

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