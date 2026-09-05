Bergantiños disfrutó de cerca del espectáculo del Rally Terra de Galicia

El Toyota de Iván Ares) Raúl López Molina

Los aficionados al motor de la comarca de Bergantiños fueron testigos de excepción de la jornada decisiva del Rally Terra de Galicia por cuanto buena parte de los otros tramos cronometrados, más uno especial de que constaba la prueba, discurrieron por su territorio, concretamente por los municipios de Carballo, Malpica, Coristanco, A Laracha, Ponteceso y Cerceda.

Entre los espectadores que no se quisieron perder el acontecimiento figuró el propio conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, quien siguió el desarrollo de la competición en el circuito del motor carballés.

El rally era puntuable para el Campionato de España de Rallies de Tierra (CERT) y deparó un bonito cara a cara entre Iván Ares y Jorge Cagiao, que se decantó finalmente a favor del primero.

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Cagiao empezó liderando tras imponerse en el primer tramo, pero a partir de ahí cedió el mando a un piloto de Cambre que ya no cedería el liderato y que vería como su máximo rival se retiraba antes de la última sección de la carrera.