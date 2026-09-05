Club del Mar, Muxía y Queixas empiezan la liga de Primera Futgal jugando en casa

Séniors y veteranos del Castriz tras ganar la Supercopa de Santa Comba Cedida

Este domingo también se pone en marcha la competición liguera en el Grupo II de Primera Futgal, grupo en el que hay seis representantes de la zona costera.

La mitad de ellos son recién ascendidos, caso del Queixas, San Lorenzo de Verdillo y Xallas. De los tres restantes, sobre el papel dos de ellos- Muxía y Club del Mar- están llamados a luchar por los puestos de privilegio, tal como hicieron la temporada pasada. El Castriz, por su parte, aunque el curso pasado luchó hasta el final por la permanencia, este año aspira a ser uno de los equipos revelación.

Los seis representantes de la zona han reforzado sus plantillas en mayor o menor grado.

Así, el Club do Mar de Caión ha recuperado a Joseba Gómez (defensa) y ha fichado a los centrocampista Sergio Pose (Montañeros), Mario Suárez (Camariñas) e Iván Vázquez (Victoria FC).

Las caras nuevas en el Muxía son Joel Vidal, Brais Mouzo, Guille Lago y Djibril Diouf, a los que hay que unir Toja, Noé y Damián procedentes del Muxía B.

El Castriz ha optado por reforzar sobre todo la parcela ofensiva, aunque para la zaga ha fichado también al portero Adrián 'Pereiras' y al central Fabián Liñares. Para aportar goles y desequilibrio arriba llegan Miguel, Sergio Lois, Dani Pena y el brasileño Douglas Espínola.

No se ha quedado atrás el San Lorenzo de Verdillo que ha realizado un total de diez incorporaciones: Adrián Varela (delantero del Atl. Arteixo Juvenil), Abib Saar (delantero del Bergantiños B), Lucas Souto (delantero del Sofán Juvenil), Carlos Trigo (portero), Hugo Pensado, centrocampista que sube de juveniles), Manuel Breijo (delantero del Sofán Juvenil), Eloy Arantón, Darío Fariña (centrocampista del Sp. Cambre), Hugo Méndez (delantero que llega del Queixas) y Hugo 'Mele' que finalizó su etapa juvenil.

Por lo que atañe la Xallas FC, ha realizado cinco fichajes: Víctor Espasandín, Iván Pastoriza, Raúl, Fabio y Rodri.

Los seis equipos buscarán este domingo iniciar la competición con buen pie. En casa juegan el Club do Mar, que recibe en el Municipal de A Laracha (18.00 horas) al SD Luaña; el Muxía CF, que hace lo propio con el Bertamiráns (18.30) y el Queixas, que tiene un duelo de rivalidad con el Tordoia (17.30).

Por su parte, el San Lorenzo empieza la competición jugando en Calo (17.00); al igual que el Xallas que se desplaza a Bastavales (18.00) y que el Castriz, que se estrena en el campo del Bastavales (18.00).