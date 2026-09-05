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Deportes

El Lubiáns Calvo empieza con buen pie su participación en la Copa Galicia

Los carballeses se impusieron por un contundente 2-7 al AC Ordes Bronce

Redacción Carballo
05/09/2026 20:01
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El Escola Lubiáns tuvo un inmejorable debut en la Copa Galicia de hockey sobre patines al imponerse a domicilio al AC Ordes Bronce por 2 goles a 7.

El marcador refleja a las claras la superioridad exhibida en el partido por el equipo que entrena Ramón Canalda. Los goles visitantes fueron obra de Gorka Oliveira (2), Álvaro Trigo (2), Álex Pérez, Markel Muñoz y Aitor Corcuera. Las dos dianas locales las marcó Iago Faraldo.

Por el Calvo Escola Lubiáns jugaron: Ramón Martín y Rodrigo Ruiz, porteros; Antón López, Gorka Oliveira, Álex Pérez, Álvaro Trigo, David Sánchez, Diego Santiago, Markel Muñoz y Aitor Corcuera. 

La siguiente cita de la competición para el cuadro carballés será el próximo sábado día 12 de septiembre en la pista del HC Liceo Bronce.

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