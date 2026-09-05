El nuevo Sofán de Dani Casal se estrena en O Carral ante el Miño

Once inicial del Sofán que cayó por 2-1 ante el Montañeros en el último amistoso de la pretemporada Cedida

El balón empieza a rodar este domingo en Preferente Futgal con dos de los tres representantes costeros jugando en su campo.

El Sofán recibe en O Carral (18.30 horas) al Miño en un partido en que los puntos en juego son importantes para empezar reforzando el nuevo proyecto deportivo del equipo carballés.

El cuadro sofanista se ha visto obligado a cambiar de entrenador tras la marcha de Pablo Torreira y ha apostado por Dani Casal, buen conocedor del fútbol de la comarca, para sustituirlo.

El relevo en el banquillo también ha ido acompañado de renovación en el plantel, toda vez que los carballeses han incorporado hasta ahora a un total de siete jugadores: Martín García (SD Dubra), Iván Canedo (SD Dubra), Mario Vila (Club do Mar), Brais Fraga (Ural Juvenil), el portero Diego Cotelo 'Cote' (Bergantiños), Guille (Orillamar) y David Bardanca (Atl. Cercedense).

Dumbría-Dubra

También le corresponde iniciar el curso en casa al Dumbría, que a partir de las 19.00 horas se enfrenta en O Conco al Dubra.

El Dumbría 2026-2027 sigue apostando por Pablo Conde para la dirección técnica de un plantel que cuenta con media docena de caras nuevas: Panucci y Nacho, defensas procedentes del Agrón; Antón Cambeiro, mediocentro ofensivo que viene del San Tirso; el mediapunta Brais; y los porteros Adrián Suárez (Corme CF) y Jorge Trillo (Noia CF).

Al igual que la pasada temporada, el objetivo del club es la permanencia, a poder ser sin sufrir tanto como la pasada temporada, en la que la mala suerte en forma de lesiones se cebó con el equipo.

Negreira-Paiosaco

El Paiosaco, por su parte, ha realizado un total de siete fichajes, mientras que como entrenador continúa Iván Sánchez, luego de su buen trabajo en la anterior temporada, en la que se hizo cargo del equipo en una posición delicada y consiguió reflotarlo en la liga y llevarlo a la final de la Copa de A Coruña.

Las nuevas apuestas del club para potenciar el plantel son Lucas Ferreiro, mediocentro que llega del San Tirso; Iago Núñez, delantero del Ural Español; Sergio Montes, delantero que procede del Atl. Arteixo Juvenil; Adri Méndez, central del Victoria; y Nano Varela, un mediocentro que militaba en el Silva. Además, desde el equipo juvenil llegan Aitor Rodo (delantero) y Adai (defensa).

Los de A Porta Santa se desplazan en la primera jornada de liga hasta el Jesús García Calvo de Negreira, en donde juegan a partir de las 18.00 horas. Sin duda, una salida complicada para empezar.