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Deportes

Miguel Quintáns y Nuria Mejuto se imponen en la 10K de Corcubión

En la distancia corta la victoria fue para Martín Regueira y para Alejandra Formoso

Redacción Carballo
05/09/2026 20:52
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El vencedor absoluto, Miguel Quintáns, tras entrar en meta
Raúl López
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Cerca de 800 deportistas participaron en la 33ª Carreira Pedestre de Corcubión disputada en la tarde de este sábado y que se vio tremendamente condicionada por las elevadas temperaturas registradas durante la jornada.

En la categoría reina de 10K el triunfo fue para el muxián Miguel Quintáns y para la compostelana Nuria Mejuto. En la distancia corta de 3K se impusieron el laxense Martín Regueira Rellán y la muradana Alejandra Formoso.

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Nuria Mejuto celebrando la victoria
Raúl López

La competición era valedera para el circuito provincial y para la edición de este año de Correndo pola Costa da Morte, a la que le quedan las dos últimas citas. La más inmediata será la Carreira das Areas que se celebrará el 27 de septiembre en Carnota, mientras que por la Carreira Pedestre de Fisterra habrá que esperar todavía hasta el 11 de noviembre.

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La pedestre de Corcubión en imágenes

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