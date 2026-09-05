Simón Lamas en el partido dev la pasada liga ante el Langreo Raúl López Molina

Este domingo arranca la competición liguera en el Grupo I de Segunda Federación, categoría en la que por tercer temporada consecutivo compite un Bergantiños al que en este arranque del curso le corresponde viajar a Vizcaya para medirse al Gernika.

El encuentro comenzará a las 12.00 horas en el Estadio Urbieta, un recinto de hierba artificial como As Eiroas por lo que ambos equipos están adaptados a este tipo de superficie.

Los rojillos llegan a esta cita cargados de moral después de una exigente pretemporada en la que se acabaron proclamando campeones de la fase autonómica de la Copa Federación, competición que retomarán el próximo miércoles, ahora ya en la fase nacional, con el objetivo de tratar de meterse en la próxima edición de la Copa del Rey.

Pero antes toca tratar de empezar la liga con buen pie en un grupo en el que la principal novedad es que los equipos vascos han sustituido a los castellano-leoneses.

A los carballeses les ha tocado precisamente empezar enfrentándose a uno de esos equipos nuevos en el grupo. "El Gernika también cambió bastante el plantel, aunque sin llegar a nuestro nivel de renovación. Es un equipo valiente y muy vertical, que intenta imponer un ritmo alto de juego siempre que puede, tanto en juego posicional como en transiciones", explica Simón Lamas, técnico del cuadro rojillo.

El preparador lucense reconoce abiertamente que se trata de un rival "peligroso", si bien, "vamos allí con el trabajo hecho y con la intención de adaptarnos al ritmo alto que proponen y de aprovechar nuestros momentos para empezar la competición de la mejor manera posible".

Lamas considera que los suyos están preparados luego de una pretemporada "larga e intensa, en la que trabajamos mucho y bien, aprovechando las primeras semanas para adaptar a los numerosos fútbolistas que llegaron nuevos (hasta 17) y, a partir de ahí, empezamos a trabajar para construir nuestra idea de juego y creo que vamos a ver a un equipo supercompetitivo".

El técnico confiesa estar muy satisfecho con el grupo que han conseguido reunir, del que destaca el interés y la ilusión que muestran los jugadores en el día a día.

Los dorsales

La asignación de dorsales en la plantilla carballesa quedó de la siguiente forma. En lo tocante a los porteros, el 1 será para Alberto Sánchez, el 13 para Carlos García y Manuel Abeal llevará el 25.

En el apartado de jugadores de campo, Joseda lucirá el 2, Dani Jodar el 3, Tomás Fuentes el 4, Aarón Sánchez el 5, Yago Gandoy el 6, Hugo Villaverde el 7, David Iglesias el 8, Álex Pachón el 9, Iago Novo el 10, Koke Saiz el 11, José Balsa el 14, Nacho Pastor el 16, Adri Álvarez el 17, Daniel Onyia el 18, René Pérez el 19, Ankudinov el 20, Ale Sánchez el 21, Isra Pérez el 22, Manu Berrocal el 23 y Kelechi el 26.