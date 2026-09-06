Cinco apuntes del Villarreal-Dépor: Licencia para soñar

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición en Villarreal EFE

El Deportivo llegaba a Villarreal con el objetivo de poner a prueba su progresivo inicio de temporada, ahora ante un rival de máxima exigencia. Y solventó la papeleta con sobresaliente. “Incluso ganando 2-1 me hubiera ido preocupado”, apuntaba Iñigo Pérez después del encuentro. Es probable que Antonio Hidalgo dijera algo similar, pero en positivo, en caso de acabar perdiendo un encuentro en el que el equipo blanquiazul tuvo que sufrir, condición indispensable para salir vivo de este tipo de escenarios, pero que siempre aguantó de pie mientras esperaba su oportunidad.

Son días felices en A Coruña, donde todo sale a pedir de boca. El cierre de mercado puso la guinda a un proyecto que venía avisando durante todo el verano, los fichajes están encajando a la perfección y la gran apuesta del club, Pierre-Emerick Aubameyang, se está revelando como un auténtico líder dentro y fuera del campo para encabezar el ilusionante regreso a la máxima categoría.

En el vestuario no quieren escuchar hablar de otra cosa que no sea la permanencia. Lo han dejado bien claro durante los últimos días, tanto Fernando Soriano, como Hidalgo y los propios jugadores. Nadie quiere romper la burbuja que ahora mismo envuelve a un equipo que ha conseguido ya un quinto de los puntos que se estiman necesarios para la salvación y que tiene serias opciones de terminar el primer mes de competición en puestos europeos. Estos son los cinco apuntes que deja el Villarreal-Deportivo:

1-Carácter y resiliencia

Diez fichajes han entrado por la puerta de Abegondo este verano. Prácticamente media plantilla ha cambiado con respecto a la que logró el ascenso. Pero lo que se mantiene es el trabajo de un Antonio Hidalgo que, por supuesto, ha tenido, y tendrá, que darle vueltas a su pizarra, pero al que el empeño en dotar de carácter y el famoso veneno le está permitiendo poner los cimientos de un equipo más que fiable.

El técnico insistió durante todo el curso pasado en la necesidad de sufrir para luego poder disfrutar. Que tan importante como jugar bien o saber a lo que se juega es asumir que en el futbol de hoy en día todos los partidos presentan situaciones incómodas en las que el rival no te permite hacer lo que quieres. Especialmente en Primera División. Y que es la reacción a esos momentos lo que define el destino de los equipos.

Aubameyang convierte al Dépor en indestructible Más información

El Dépor no había ido perdiendo todavía esta temporada y se encontró con un tanto en Villarreal justo cuando mejor estaba. Empató, y con merecimiento, antes del descanso después de avisar varias veces a los locales. En el segundo tiempo, cuando parecía haber pasado lo peor del acoso amarillo, se encontró con un tanto en contra debido a un error propio. No se vino abajo y terminó el partido como tantos terminó el año pasado camino del ascenso: dándole la vuelta al marcador a base de no dejar nunca de creer.

2-Piezas de otra dimensión

A menudo, en la máxima élite, necesitas algo más que completar un buen partido en el aspecto colectivo. Cuando te bates con rivales que tienen jugadores diferenciales, ese factor X que supone sacar ventaja de situaciones que nada tienen que ver con el juego resulta decisivo. No es habitual que un equipo recién ascendido tenga piezas capaces de explotar esa faceta. Pero el Deportivo no es un recién ascendido habitual.

Aubameyang y sus cuatro goles en cuatro partidos, más las dos asistencias que sumó el sábado, ponen cara a una anomalía a la que el resto del fútbol español mira a medio camino entre el asombro y la envidia. Este fin de semana se sumó además otro de esos jugadores cuya mera presencia eleva el nivel del equipo. Giménez se estrenó en el centro de la defensa con la autoridad de quien lleva mandando años en el vestuario y demostrando que, si el físico le respeta, será uno de los fichajes del año. También Leo Román, aunque con altibajos, continúa coleccionando manos salvadoras y justificando el desembolso blanquiazul el pasado verano para hacerse con sus servicios.

3-Clásicos vigentes

Pero un equipo exitoso no solo se construye con las nuevas y brillantes piezas. También tienen mucho que decir los que ya estaban. Los que recorrieron el camino para llegar a lo más alto y quizá llegan con menos pedigrí, pero lo compensan con la ilusión por demostrar que ese es su sitio.

Luismi Cruz apenas había tenido unos minutos en Primera en sus inicios. Después de cuatro partidos suma una asistencia y un gol. Eddahchouri, pichichi del ascenso, vuelve a aceptar su rol de revulsivo y en Villarreal repitió lo que tantas veces hizo el curso pasado tras recoger el testigo en punta de un Bil Nsongo cuya evolución no se detiene. Ellos fueron los nombres propios de La Cerámica que se unen al resto de clásicos vigentes de los que está tirando Antonio Hidalgo, como Mario Soriano, Ximo Navarro o un Giacomo Quagliata que sigue demostrando que venderá muy caro el puesto de lateral izquierdo.

4-... Y todavía falta Yeremay

Fernando Soriano cerró el mercado con una plantilla de 27 futbolistas. Y una de las grandes noticias del buen inicio del Dépor es que Antonio Hidalgo no está pudiendo explorar todas las opciones que le ofrece esa amplia nómina de jugadores. Algunos porque acaban de llegar, otros como Angeliño porque siguen con su puesta a punto, y otros que están volviendo de lesiones importantes y necesitan tiempo para recuperar su mejor nivel.

En este último grupo están David Mella y Yeremay. El técnico se está permitiendo el lujo de no tener que acelerar con ninguno de los dos. Y mientras que el de Teo suma ya dos partidos sin jugar, el propio Hidalgo avisó hace unos días que el regreso de este tipo de parones rara vez es lineal, el canario continúa tratando de recuperar sensaciones alejado de los focos. Ante el Villarreal aumentó su tiempo de juego, pero no participó demasiado en el juego y están siendo otros los que asumen la responsabilidad y el protagonismo. Algo que no es necesariamente malo.

5-Gestionar los focos

Da igual la categoría, el Deportivo siempre va a atraer la atención de sus iguales por nombre, escudo e historia. Si entras al mercado con la fuerza que lo hizo el club blanquiazul, las miradas se multiplican. Y si el siguiente paso es trasladar todas las expectativas al césped y a los resultados, no habrá foco en toda la competición que no apunte directamente a Riazor.

Todos dentro despejan balones, pero no pueden ponérsele puertas al campo. Mientras el equipo herculino continúe sumando puntos, la ilusión propia y las expectativas ajenas seguirán multiplicándose. También una presión que no todos los grupos están preparados para soportar. Después de cuatro jornadas, el Dépor ha logrado tomar la delantera y colocarse entre la nobleza de la Liga. Saber gestionar el posible mal de altura será importante no solo para mantenerse en una buena posición, sino también para evitar despeñarse.