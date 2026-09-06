El Bergan arranca un empate en Gernika en un duelo trepidente y repleto de ocasiones

Once con el que salió el Bergantiños en el campo de Urbieta Jon Ugalde

Un tanto en propia meta de Barandiaran permitió al Bergantiños iniciar la temporada con un empate en un recinto, el de Urbieta, en el que el año pasado el Gernika se hizo fuerte, especialmente en el primer tramo del curso.

Pachón había adelantado pronto al conjunto carballés, pero Ortiz, aún en la primera mitad había dado la vuelta al resultado, que niveló el conjunto rojillo mediado el segundo acto de un duelo con numerosas ocasiones.

Gernika y Bergantiños regalaron a los aficionados un encuentro trepidante y con muchas alternativas en el arranque del campeonato de Segunda RFEF.

El partido tuvo un ritmo muy alto desde el pitido inicial y los pupilos de Simón Lamas golpearon primero. Lo hicieron, además, con la mayor efectividad posible, al convertir en gol el primer disparo entre los tres palos.

Pachón anotó a portería vacía tras una gran jugada individual de Ale Sánchez, que recibió en la banda derecha, pegado a la línea de fondo, y dejó el gol en bandeja a su compañero después de regatear a Joseba.

El 0-1 despertó a los anfitriones, que comenzaron a pisar el área de la escuadra coruñesa, sobre todo a balón parado. Destacaron en ese tramo un córner y una falta lateral, ambos botados por Vieites, aunque las dos acciones fueron solventadas a la perfección por la zaga carballesa.

Diez minutos después del tanto de Pachón, Ortiz firmó el empate de una forma muy similar, rematando a portería vacía una asistencia de Barrón, que aprovechó la falta de un repliegue eficaz del conjunto rojillo para adentrarse solo en el área.

El encuentro entró entonces en una fase mucho más pausada, con mayor protagonismo de la posesión en el centro del campo hasta la pausa de hidratación, en el minuto 25. Tras ella, el choque recuperó el alto ritmo y las ocasiones.

Los de Jabi González fueron los que mejor reanudaron el partido y lograron adelantarse en el marcador gracias a otro tanto de Ortiz, que volvió a finalizar a placer dentro del área tras una asistencia medida de Aristi desde la banda izquierda.

Minutos antes, Vieites había dispuesto de un libre directo muy cercano que estuvo a punto de mandar al fondo de las mallas. Pese a que el elenco de Lamas había ido ganando presencia en los últimos compases del primer acto, el resultado al descanso fue el 2-1.

Esa tendencia continuó al inicio de los segundos 45 minutos, con dos ocasiones claras para el conjunto visitante, que rozó el empate con un remate de Pachón que se marchó cerca del palo derecho de la meta de Ariznabarreta y con una falta lejana que Gandoy ejecutó directamente por encima del larguero.

Tras ese inicio fulgurante del cuadro carballés, Vieites probó fortuna desde lejos para intentar ampliar la ventaja, pero su disparo se marchó manso a las manos de Alberto.

Lllegan los cambios

Simón Lamas buscó dar un nuevo impulso a su equipo con la entradas de Hugo Villaverde y Aarón para desatascar el juego, que se había frenado considerablemente al llegar a la hora de partido.

Los carballeses celebrando uno de los goles Jon Ugalde

El Gernika parecía tener el encuentro bajo control y no sufría en exceso, pero, tras varios minutos de insistencia, el Bergantiños encontró el gol del empate gracias a un error de Barandiaran, que introdujo el balón en su propia portería tras un fuerte centro raso desde la izquierda.

El 2-2 dejaba todo abierto tras una nueva pausa de hidratación, que ambos técnicos aprovecharon para dar las últimas indicaciones y efectuar los cambios finales.

La polémica también hizo acto de presencia, con dos posibles penaltis reclamados por el Gernika. El primero, en el minuto 80, tras una caída de Íñigo López dentro del área; y el segundo, por una posible mano de un defensor del Bergantiños a falta de tres minutos para el final del tiempo añadido.

En los últimos compases apretaron los pupilos de Jabi González, aunque sin generar ocasiones de peligro, más allá de un remate de cabeza de Balsa que se marchó fuera.

El empate se mantuvo hasta el pitido final, con un botín justo para cada equipo.

Ficha técnica

Gernika: Ariznabarreta; Francia (Rementeria, min. 79), Barandiaran, Arberas, Joseba; Vieites (Herri, min. 79), Aristi, Fruniz (Izan, min. 86), Barrón (Soler, min. 79); Etxeandia y Ortiz (Íñigo López, min. 70).

Bergantiños: Alberto; Joseda (Isra, min. 84), René Pérez, Nacho Pastor, Dani Jódar; Ale Sánchez, Gandoy (Aarón, min. 64), Iago Novo (Ankudinov, min. 79), Onyia, Koke (Hugo Villaverde, min. 64); y Pachón (Balsa, min. 79).

Goles: 0-1 Pachón (min. 7); 1-1 Ortiz (min. 17); 2-1 Ortiz (min. 37); 2-2 Barandiaran, en propia puerta (min. 72).

Árbitro: Ruíz Gómez (Comité riojano). Mostró la cartulina amarilla a los jugadores locales Vieites y Fruniz y a los visitantes Onyia y Hugo Villaverde.

Campo: Urbieta. 226 espectadores.

Simón Lamas: "El equipo me gustó mucho, compitió bien, aunque arriesgamos en exceso"

Al término del choque el técnico del Bergantiños, Simón Lamas, valoraba muy positivamente el punto conseguido y destacaba el gran esfuerzo realizado por sus jugadores dadas las altas temperaturas y el alto ritmo con el que se jugó el encuentro.

Después de adelantarse muy pronto, considera que les faltó interpretar mejor alguna situación defensiva en banda y apunta también que "quizás arriesgamos en exceso por querer mantener nuestro plan inicial de partido".

Con todo, asegura que el equipo compitió muy bien y le gustó sobremanera su reacción tras encajar el momentáneo 2-1: "Verse por debajo después de empezar ganando muy pronto y empezar la segunda parte como lo hicimos, con 3 o 4 ocasiones muy claras, tiene mucho mérito".

"Creo que fue un partido demasiado abierto, pero nos vamos satisfechos. Era una salida complicada y sumar un punto en nuestro primer partido con una plantilla en la que hay 18 caras nuevas, nos sabe muy bien", concluye.