El Sofán gana 2 puntos en el añadido ante el Miño y el Dumbría los pierde frente al Dubra

Once del Sofán por el que apostó el técnico Dani Casal para iniciar la liga Raúl López

La primera jornada liguera en Preferente Futgal tuvo de todo, en lo que a resultados se refiere, para los equipos de la Costa da Morte, toda vez que el Sofán ganó, el Dumbría empató y el Paiosaco cayó derrotado en Negreira.

La SD Sofán recibía en O Carral al Miño, al que acabó derrotando por 2-1 en uno de los últimos lances del encuentro. Fueron los visitantes los que se adelantaron antes del cuarto de hora con un golazo desde su propio campo de Manuel Carracedo.

El jugador del Miño vio al meta Pablo adelantado y cortó un ataque local con un tremendo globo con el empeine en el que el balón acabó entrando en la portería carballesa pegado al larguero, pese al intento desesperado del guardameta local por evitarlo.

Los carballeses llevaron la iniciativa pero tuvieron que esperar hasta el 72 para restablecer la igualada gracias a un penalti transformado por Alexandre. De ahí hasta el final los de Dani Casal siguieron intentándolo y en el añadido llegaría el ansiado 2-1, obra de Javichu, que da a los sofanistas sus primeros 3 puntos.

Igual de competido resultó el Dumbría-Dubra, partido que también se resolvería en los compases finales aunque en este caso con reparto de puntos (1-1).

Los de Pablo Conde abrieron la lata justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora luego de un perfecto remate de cabeza de Sergio Fernández.

Los dumbrieses dispusieron de alguna que otra oportunidad para ampliar la cuenta, pero no acertaron y en el descuento la desgracia se cebó con ellos puesto que Samuel Quintáns marcó en propia puerta el definitivo 1-1.

El Paiosaco, por su parte, sufrió la primera derrota de la temporada al caer en Negreira por 3-1. La primera mitad resultó bastante igualada, aunque los que se adelantaron fueron los nicrarienses por medio de Xabier Sánchez justo antes del descanso.

Los verdiblancos reaccionaron a lo grande y empataron nada más reanudarse el partido por mediación de Daniel Fernández, pero poco les duró la alegría porque diez minutos después Raúl volvía a adelantara los de casa. Las espadas siguieron en todo lo alto hasta que a cinco del final el Negreira marcó el tercero.

La jornada se completó con estos marcadores: Pol-Noia, 2-1, Órdenes-Galicia Mugardos, 1-1, Betanzos-Puebla, 0-0, Burela-San Tiros, 0-1, Carral-Arzúa, 1-1 y Chantada-Sigüeiro, 0-0.