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Deportes

El Xallas FC queda subcampeón de la VII Copa Deputación de fútbol femenino

Las de Santa Comba superaron en semifinales al Calo por 4-2 y cayeron en la gran final ante el Atlético San Pedro por 2 goles a 0

Redacción Carballo
06/09/2026 17:06
Las jugadoras del Xallas con la Copa de subcampeonas
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El Xallas FC cayó derrotado en la gran final de la VI Copa Deputación da Coruña de fútbol femenino ante el Atlético San Pedro por 2 goles a 0.

La fase final de la competición se disputó el pasado sábado en el campo de A Gándara de Pontedeume. En la primera semifinal las coruñesas del Atl. San Pedro no tuvieron mayores problemas para golear por 4-0 a O Val de Narón.

También las de Santa Comba fueron superiores al Calo SR, al que derrotaron por 4-2 en la otra semifinal pese a tener que remontar. 

Las xalleiras se adelantaron muy pronto por mediación de Claudia Espasandín, pero luego vieron como sus rivales le daban la vuelta al marcador con un doblete de María Lougzili. María Rial volvió a colocar las tablas y en las verdinegras sentenciaron en la última media hora con dos nuevos tantos de Claudia.

La final entre coruñesas y xalleiras se disputó por la tarde. Las del Atlético San Pedro se adelantaron a los 15 minutos por medio de María Mouriz y, nada más comenzar la segunda mitad Virginia del Río estableció el que sería 2-0 definitivo.

En la entrega de premios participaron el portavoz del gobierno provincial y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el diputado de Deportes, Antonio Leira, que felicitaron a las jugadoras y a los clubes participantes por el nivel deportivo mostrado durante la competición.

También estuvieron presentes en la entrega la concejala de Deportes de Oleiros, Teresa Vázquez, y el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, así como representantes de la Federación Galega de Fútbol. 

La Copa Diputación de fútbol femenino reparte 12.000 euros en premios: 5.000 euros para el equipo campeón, 4.000 para el subcampeón y 1.500 euros para cada uno de los dos semifinalistas eliminados.-

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