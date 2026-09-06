Nil Ibáñez Pina y María González Vázquez vencen en la VI Travesía Costa Ézaro

Nadadores y nadadoras que se impusieron en las dos distancias) Raúl López

La VI Travesía Costa Ézaro Duacode volvió a convertir este sábado el entorno de Ézaro en uno de los grandes escenarios de la natación en aguas abiertas de Galicia. Un total de 260 nadadores y nadadoras participaron en las dos distancias programadas, 4.500 y 2.000 metros, en una jornada marcada por un día espectacular y unas condiciones ideales para disfrutar de uno de los recorridos más especiales del calendario.

En la distancia larga, de 4.500 metros, la victoria masculina fue para Nil Ibáñez Pina, que completó el recorrido en 1:04:57. La segunda posición fue para Sandro Alcaraz Espinosa, con un tiempo de 1:08:36, mientras que Lucas Leirós Fernández ocupó la tercera plaza con 1:08:57.

En categoría femenina, María González Vázquez se proclamó vencedora con un registro de 1:09:15, seguida muy de cerca por Alba Castro Cidras, segunda con 1:09:17. La tercera posición fue para Silvia Ortiz Esparza, con 1:19:46.

En la distancia de 2.000 metros, el triunfo masculino correspondió a Iván Fernández del Valle, con un tiempo de 41:09. Rubén Baldomar Obelleiro fue segundo, con 42:24, y Alberto González Iglesias completó el podio con 45:07.

En la clasificación femenina, Zaida Guerra Rodríguez se llevó la victoria con 45:41, por delante de Lucía Taboada Codesido, segunda con 46:21, y Serezade Sigut Granados, tercera con 46:26.

La clasificación por clubes de esta sexta prueba estuvo encabezada por el Club Natación Galaico, con 3.667 puntos. El Club Natación Máster Torrijos ocupó la segunda posición, con 3.511 puntos, mientras que el Club Hércules Termaria fue tercero, con 3.143 puntos.

Pero más allá de los resultados individuales, la VI Travesía Costa Ézaro Duacode volvió a demostrar la fuerza del Circuito Travesía Costa como punto de encuentro para clubes, deportistas y aficionados a las aguas abiertas.

La prueba ofreció a los participantes un recorrido de enorme belleza, con la salida desde la playa de Ézaro y un trazado que llevó a los nadadores hasta las proximidades de la desembocadura del río Xallas y la espectacular cascada de Ézaro, antes de alcanzar la línea de meta en el entorno del puerto.

La combinación de deporte, paisaje y unas condiciones meteorológicas excepcionales permitió disfrutar de una auténtica fiesta de la natación en aguas abiertas, con participantes llegados desde diferentes puntos de Galicia y de España.