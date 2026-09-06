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Deportes

Tres victorias y tres derrotas para los equipos de la zona en el arranque de Primera Futgal

Los triunfos corrieron a cargo de Club do Mar, Queixas y San Lorenzo, mientras que la cruz de la moneda fue para Muxía, Castriz y Xallas

Redacción Carballo
06/09/2026 21:42
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Tres victorias y tres derrotas, ese es el balance obtenido por los equipos de la zona en la primera jornada de liga en el grupo II de Primera Futgal. 

Los triunfos corrieron a cargo del Club do Mar y del Queixas en casa y del San Lorenzo de Verdillo a domicilio, mientras Muxía, Castriz y Xallas empezaron con mal pie.

Club do Mar-Luaña, 5-0

El conjunto de Caión tuvo un plácido comienzo de liga ante un debutante en la categoría, una SD Luaña de Brión que salió derrotada de su visita al Municipal de A Laracha por un abultado 5-0.

Los jugadores de Daniel Sánchez ya sentenciaron antes del descanso. Totó abrió el marcado a los 20 minutos de juego y, ya al filo del descanso, Adri y Ashi establecieron el momentáneo 3-0 que ponía las cosas muy cuesta arriba para los brioneses.

Baldo con un doblete en la segunda mitad (minutos 75 y 79) rubricó la goleada caionesa.

Calo-San Lorenzo, 0-1

Otro que tuvo un estreno inmejorable en se regreso a Primera Futgal fue el San Lorenzo de Verdillo, que se impuso por 0-1 en el campo del Calo.

Fue un triunfo muy peleado que llegó en el minuto 90 en un certero remate de Javi Pérez, que había saltado al campo en el 60 sustituyendo a Lucas Souto. 

Son tres puntos importantes para un equipo que retorna a la categoría y en el que hay mucha juventud en sus filas.

Queixas-Tordoia, 4-3

Muy meritorio fue también el arranque de un Queixas que también es nuevo en la categoría, lo que no le impidió empezar sumando tres puntos a costa de un Tordoia al que superó por 4-3.

Fue un encuentro muy entretenido, con alternativas y emoción hasta el final. 

Los locales salieron muy centrados y antes de la media hora ya ganaban por 2-0, con goles de Kevin y Samuel. Víctor acortó distancias, pero justo antes del descanso Gabriel volvía a situar a los suyos con dos goles de ventaja.

Tras el descanso los de Tordoia se fueron arriba y a falta de poco más de 20 minutos para el final lograron poner las tablas en el marcador por medio de Denis y Alejandro. A partir de aquí el choque se volvió un cara o cruz que acabó cayendo del lado local gracias a un tanto de Gonzalo (min. 82).

Muxía-Bertamiráns, 1-4

Uno de los tropiezos inesperados en la jornada inaugural fue el sufrido por el Muxía, que cayó derrotado en Arliña por el Bertamiráns (1-4).

El flamante campeón de la Copa da Costa no tuvo su mejor tarde, al punto de que al descanso ya perdía por un rotundo 0-3. 

En la segunda mitad los de Pataca mejoraron un poco pero el partido ya se le había puesto muy cuesta arriba y en el tramo final encajaron un nuevo gol. Carlos Costa, ya en el 90, marcó el tanto del honor para los muxiáns.

Praíña-Castriz, 3-0

Tampoco tuvo un buen arranque liguero un Castriz que visitaba en Pontevea a un Praíña que le superó por un claro 3-0. Los locales se adelantaron a la media hora por medio de David Calvo, jugador que volvería a marcar al inicio del segundo período.

Los de Barca lo intentaron pero no lograron meterse en el partido y a cinco del final Brais sentenció para los locales.

Bastavales-Xallas, 2-0

El subcampeón de la pasada Liga da Costa visitaba al Bastavales con la idea de sumar algo positivo, pero no pudo ser ya que los de Brión estuvieron más acertados y acabaron imponiéndose por 2-0.

En la primera mitad hubo bastante equilibrio y al descanso se llegó sin que se moviese el 0-0 inicial. El Bastavales marcó nada más reanudarse el choque y luego supo defenderse y ampliar su renta en una contra cerca del final.

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