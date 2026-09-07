Daniel Remuiñán demuestra su potencial en el Rallye Terra de Galicia

El vehículo del piloto larachés en plena carrera Cedida

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras completaron un brillante Rallye Terra de Galicia en el que demostraron una velocidad sensacional.

A los mandos del Skoda Fabia R5 Evo, la dupla coruñesa firmó una actuación espectacular, rodando desde los primeros compases en tiempos de cabeza y asentándose con solidez en la tercera posición de la clasificación general, muy cerca del segundo cajón del podio.

El ritmo del equipo larachés fue de menos a más, plantando cara a los mejores especialistas del panorama nacional sobre tierra.

Sin embargo, en el último y definitivo bucle la fortuna dio la espalda al equipo. En el penúltimo tramo, disputado en Cerceda, el vehículo se caló en plena especial cuando Remuiñán atacaba para asaltar la segunda plaza, cediendo unos valiosos segundos.

Las opciones de podio se desvanecieron definitivamente en la última cronometrada, donde el Skoda llegó a apagarse hasta en tres ocasiones, relegando finalmente a la dupla a la sexta posición absoluta.

Pese al sabor agridulce de los instantes finales, el balance del fin de semana resulta enormemente positivo.

El equipo se marcha de los tramos de casa habiendo confirmado su enorme progresión y demostrando que cuenta con la velocidad necesaria para pelear de tú a tú con los referentes de la disciplina.

"Nos quedamos con lo positivo, que ha sido mucho. Estuvimos toda la carrera rodando en tiempos de podio, atacando a los mejores del nacional y demostrando que tenemos el ritmo para estar ahí arriba", destaca Daniel Remuiñán.

"Es una lástima que el coche se nos apagase en el último bucle cuando estábamos peleando por la segunda plaza, pero esto son las carreras. El rendimiento ha sido fantástico, el equipo ha hecho un trabajo de diez y ya estamos con la mente puesta en seguir trabajando duro para la siguiente cita", señala el piloto.