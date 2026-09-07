El Club Chong de Carballo reinaugura esta semana sus instalacións de la calle Estrella, 7

Vista del ampliado y renovado tatami Cedida

El Club Chong Taekwon-do Carballo anuncia que esta semana va a proceder a la reinauguración de sus instalaciones de la calle Estrella, número 7, una vez finalizadas las obras de reforma acometidas.

Las mejoras realizada van a permitir contar con 190 metros de tatami dedicados exclusivamente a las artes marciales, lo que supone más del doble de la superficie útil de trabajo con la que contaban antes del verano.

El club carballés pone así en marcha su quinto proyecto, tras haber estado ubicado con anterioridad en las calles Vila de Cee, Rúa do Bosque, Alfredo Brañas y Calle Estrella desde el año 1987.

Los responsables de la entidad anuncian que la base de su proyecto seguirá estando centrada en la práctica del taekwon-do tradicional, aunque se seguirá contando con deportistas de otras disciplinas como el kickboxing, algunos de los cuales compiten a nivel nacional, y de defensa personal.

Sus dirigentes declaran sentirse tremendamente ilusionados ante esta nueva etapa, por cuanto ahora cuentan con unas instalaciones a la altura de sus necesidades. Y es que el ampliado tatami permite ofrecer unas condiciones de aprendizaje idóneas a todas las personas que conforman la masa social.

El club Chong de Carballo se fundó en 1978, por lo que en breve celebrará su cincuenta aniversario, y cuenta en la actualidad con alrededor de 150 alumnos.