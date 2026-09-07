Histórico tercer puesto de Xallas Motorsport en las 24 horas de Le Mans virtuales

El prototipo del equipo xalleiro en plena competición Cedida

La escudería gallega Xallas Motorsport, con sede en Santa Comba, ha firmado un debut de ensueño en el automovilismo virtual internacional. En su primera participación absoluta en una prueba de resistencia de máxima exigencia,- las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en la plataforma iRacing-, el equipo liderado por Manuel Muñiz ha conquistado una espectacular y trabajada tercera posición.

El hito amplió su dimensión mediática gracias a la conexión en directo del emblemático programa Galicia en Goles que conduce el periodista Roberto Carlos Carballo en la Radio Galega. En plena retransmisión radiofónica, el fundador de la escudería, Manuel Muñiz, intervino para dar a conocer los detalles de este ambicioso proyecto de la comarca del Xallas y actualizar en vivo la posición de carrera que ocupaba el prototipo en ese instante.

La competición fue una auténtica lección de pilotaje, constancia y capacidad de superación frente a los mejores equipos del mundo.

Tras una sesión de clasificación en la que José Calvin colocó el prototipo en la sexta posición de la parrilla de salida, el equipo inició su escalada.

Con un ritmo sostenido y sin errores, el monoplaza ya rodaba en quinta plaza al llegar a la primera parada en boxes.

En el tercer stint de carrera, Francisco Javier Otero se puso a los mandos firmando un excelso doble turno que aupó al equipo hasta la cuarta posición.

Acto seguido, Jorge Ibarra se encargó de afianzar con solvencia ese cuarto puesto gracias a un ritmo sumamente constante.

La carrera prosiguió con el esperado debut de Nico García en una prueba de 24 horas, quien demostró una gran madurez manteniendo la posición frente a rivales muy experimentados.

El asalto definitivo al podio llegó con el regreso a pista de José Calvin, quien tras otro espectacular doble stint logró conquistar la tercera plaza.

Otra imagen del monoplaza xalleiro Cedida

Xallas Motorsport defendió con uñas y dientes esa posición de privilegio durante casi cuatro horas de máxima tensión.

María Montenegro tomó el relevo manteniendo con firmeza el tercer puesto, dando paso al brillante debut internacional del búlgaro Borex Cholakov, quien asombró con una conducción precisa y sin fallos.

Al caer la noche, Jorge Ibarra volvió al habitáculo para imprimir un ritmo demoledor que llevó a la escudería a asaltar la segunda posición, plaza que retuvieron con autoridad hasta las 5:00 de la madrugada.

Fue en ese momento cuando unos problemas mecánicos en el prototipo obligaron al equipo a detenerse en boxes, perdiendo seis minutos en reparaciones y cayendo momentáneamente a la cuarta posición.

Lejos de rendirse, la estructura gallega demostró su templanza. José Calvin regresó a pista para reconquistar el tercer puesto y, finalmente, la piloto natural de A Cañiza, María Montenegro, fue la encargada de certificar el podio completando los últimos dos stints de la resistencia y cruzando la línea de meta en una histórica tercera posición.

Valoración de Manuel Muñiz, director del equipo

Al acabar la carrera, el fundador Manuel Muñiz quiso destacar el sobresaliente papel internacional de cada uno de sus integrantes.

De Francisco Javier Otero valoró su condición de cerebro de la estrategia de carrera y que ,además de cuadrar los números a la perfección, demostró en pista un ritmo buenísimo.

De María Montenegro dijo que es la sobriedad al volante y la constancia personificadas

Del piloto mexicano Jorge Ibarra destacó que condujo de forma metódica apoyado por su música de fondo para acabar firmando una actuación espectacular, aunque unos inoportunos problemas con su red de internet le impidieron explotar al máximo todo su potencial en su turno.

A José Calvin le definió como el "maratoniano" indiscutible de esta resistencia, apuntando que su papel fue clave al regresar al asfalto tras la avería del coche para remontar con furia y recuperar el puesto de podio.

De Nico García, el joven talento del equipo, dijo que compitió a un nivel increíble en su debut. A pesar de sufrir un contratiempo técnico durante sus relevos, mantuvo la cabeza fría y consiguió acabar sus stints sin más incidentes.

Por último, calificó a Borex Cholakov como la gran revelación del fin de semana. Pese a estrenarse en resistencias y contar con muy pocos kilómetros de entrenamiento previos con el exigente prototipo LMP2, "fue una delicia verle conducir y logró que los neumáticos duraran en sus manos una cantidad de vueltas impensable".

Para los aficionados y medios que deseen revivir la épica hazaña y los momentos clave de las 24 horas de competición, la carrera completa y su correspondiente diferido resumido se pueden visualizar a través del canal oficial de Twitch Manuel_sdc.

Próximo objetivo: Japón

Sin apenas tiempo para celebrar el éxito en tierras francesas, Xallas Motorsport ya mira hacia su próximo gran reto internacional.

La escudería de Santa Comba no frena su actividad y volverá a ponerse el mono de trabajo el próximo fin de semana para disputar los exigentes 1000 kilómetros de Suzuka, donde buscarán mantener la excelente racha en el mítico trazado japonés.

Desde la dirección del equipo han confirmado que próximamente se anunciarán de forma oficial los pilotos y coches elegidos para afrontar la prueba nipona.

El éxito de Xallas Motorsport en Le Mans no se limitó únicamente a los pilotos en pista. Desde la dirección del equipo tienen un reconocimiento muy especial para el ingeniero Javier Sacristán "Jasaca", cuya labor de apoyo incondicional desde el box resultó fundamental para mantener la calma y guiar la estrategia del monoplaza en los momentos más críticos de la carrera.

Asimismo, toda la escudería transmite su más sincero agradecimiento a la comunidad vecinal y a todas las personas que se pasaron por los directos de los canales de Twitch Manuel_sdc y Malarkey_33, empujando y mandando sus mensajes de aliento durante las 24 horas de retransmisión para hacer posible este hito del deporte virtual gallego.