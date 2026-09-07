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Deportes

Hugo López y Manuel Souto compartieron la primera plaza en la Travesía Costa Fisterra

En la distancia corta los ganadores absolutos fueron Iván Fernández del Valle y Zaida Guerra Rodríguez

Redacción Carballo
07/09/2026 19:38
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La playa de Langosteira, en el municipio de Fisterra, acogió el domingo la V Travesía Costa Fisterra, última cita del Circuito Travesía Costa Duacode 2026, que durante este verano llevó la natación en aguas abiertas a siete enclaves de la geografía gallega. 

Más de 130 nadadores y nadadoras participaron en una jornada que volvió a poner de manifiesto el crecimiento y la consolidación de la natación en aguas abiertas en Galicia. 

Los participantes pudieron elegir entre dos recorridos, de 4.000 y 1.500 metros, en un entorno privilegiado.

Una de las notas destacadas tuvo lugar en la distancia larga, en la que Hugo López y Manuel Souto cruzaron la línea de meta compartiendo la primera posición, con un tiempo de 54:37. 

El segundo puesto fue para Álvaro Gómez Cardesín, con 54:46, mientras que Óscar Soneira Reboredo completó el podio con un registro de 59:06. 

En categoría femenina, la victoria fue para María González Rodríguez, con un tiempo de 59:57. Serezade Sigut Granados, con 1:02:58, acabó segunda, mientras que María Gabriela Tortosa, con 1:07:59, ocupó la tercera posición.

Distancia corta

En la distancia corta, Iván Fernández del Valle se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 20:50, apenas cinco segundos por delante de Rubén Baldomar Obelleiro, segundo con 20:55. Alberto González Iglesias, con 22:26, completó el podio. 

En categoría femenina, la ganadora fue Zaida Guerra Rodríguez, con 23:16. Iria Martínez Mantiñán, con 24:36, consiguió la segunda posición y Andrea Eiris Castro, con 25:54, fue tercera.

Con la celebración de la V Travesía Costa Fisterra Duacode se cierra una edición 2026 que ha contado con siete pruebas a lo largo de la costa gallega, ofreciendo a los participantes la posibilidad de competir en diferentes escenarios y distancias y disfrutar de algunos de los espacios naturales más espectaculares de Galicia. 

Desde la organización destacan especialmente la participación registrada a lo largo de toda la temporada y el compromiso de clubes, nadadores, instituciones, patrocinadores, voluntarios y equipos de seguridad que han hecho posible el desarrollo de las diferentes pruebas.

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Gala de clausura el día 18

Al Circuito Travesía Costa Duacode le queda todavía una última cita muy especial. El próximo viernes 18 de septiembre tendrá lugar la gala de entrega de trofeos del circuito, que se celebrará en el Museo Estrella Galicia (MEGA). 

La gala servirá no solo para reconocer a los vencedores y vencedoras del Circuito Travesía Costa Duacode 2026, sino también para celebrar una fecha muy significativa: los diez años de trayectoria del proyecto Travesía Costa.

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