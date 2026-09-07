San Ramón Veteranos, campeón del Trofeo Concello da Laracha de peñas de fútbol
El equipo de Cabovilaño goleó en la gran final a Canteras El Pozo por 5-0
San Ramón Veteranos se hizo con la 39ª edición del torneo de peñas de fútbol Concello da Laracha tras derrotar en la gran final a Canteras El Pozo por un abultado 5-0.
Los campeones se adelantaron muy pronto, de forma que al cumplirse el primer cuarto de hora ya ganaban por 2-0. Sin embargo, a partir de aquí llegó la reacción de un Canteras El Pozo que fue capaz de competir y nivelar las fuerzas hasta el final.
En la segunda parte, el equipo de Soandres acusó las lesiones de jugadores importantes, además de bajar el nivel físico, quedando a merced de un San Ramón que sentenció con tres nuevos goles, todos ellos logrados por Manteca.
De entregar los trofeos a los finalistas se encargaron la edila de Deportes, Patricia Bello, y el concejal Manuel García Montes.