San Ramón Veteranos, campeón del Trofeo Concello da Laracha de peñas de fútbol

El San Ramón Veteranos posando con el trofeo de campeones Cedida

San Ramón Veteranos se hizo con la 39ª edición del torneo de peñas de fútbol Concello da Laracha tras derrotar en la gran final a Canteras El Pozo por un abultado 5-0.

Los campeones se adelantaron muy pronto, de forma que al cumplirse el primer cuarto de hora ya ganaban por 2-0. Sin embargo, a partir de aquí llegó la reacción de un Canteras El Pozo que fue capaz de competir y nivelar las fuerzas hasta el final.

El plantel de Canteras El Pozo, subcampeón del torneo Cedida

En la segunda parte, el equipo de Soandres acusó las lesiones de jugadores importantes, además de bajar el nivel físico, quedando a merced de un San Ramón que sentenció con tres nuevos goles, todos ellos logrados por Manteca.

De entregar los trofeos a los finalistas se encargaron la edila de Deportes, Patricia Bello, y el concejal Manuel García Montes.