Brais Pensado y Noah Quintela, del Sysca, campeones de Europa júnior con la selección española

Noah Quintela luciendo uno de sus oros Sysca

Los deportistas del Club Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca) Brais Pensado y Noah Quintela, vienen de proclamarse campeones de Europa júnior en la modalidad de playa con la selección española.

Fue el pasado fin de semana durante la competición celebrada en la ciudad irlandesa de Donegal, en donde se dieron cita buena parte de los mejores países del continente europeo en esta modalidad deportiva.

Las 27 medallas conseguidas entre la doble jornada del sábado y el domingo, permitieron a España coronarse como la mejor selección del campeonato.

Brais Pensado en lo más alto del podio de una de las pruebas Sysca

Era la primera vez que dos integrante del Sysca representaban al combinado nacional en un Campeonato de Europa y los resultados no pudieron ser mejores.

Brais Pensado se colgó el oro en la prueba de carrera con tabla, así como en los relevos de rescate con tubo y de ocean mixto. También logró la medalla de plata en la carrera con ski, en el ocean y en el rescate con tabla.

Por su parte, Noah Quintela se llevó el oro en las dos pruebas de arena individuales, sprint y banderas. Además, ambos formaron parte del cuarteto que se proclamó campeón de Europa tanto en el relevo de sprint como en el de ocean, completando así una actuación para enmarcar.