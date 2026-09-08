El Bergan inicia la fase nacional de la Copa Federación recibiendo al Leioa vasco

Once con el que salió el Bergantiños en el primer partido de liga ante el Gernika Jon Ugalde

El Bergantiños continúa este miércoles su camino rumbo a la Copa del Rey 2026-2027, para lo que necesitará salir airoso de tres rondas.

El conjunto carballés afronta la primera eliminatoria de la fase nacional contra el Leioa vasco con el aliciente de hacerlo ante su público, en As Eiroas (19.00 horas).

El Bergan parte como favorito para la eliminatoria dado que es el equipo de superior categoría de los dos (Segunda contra Tercera Federación), aunque, como suele decirse, a partido único cualquier cosa puede pasar.

El Leioa accedió a la competición gracias a su buen coeficiente la temporada pasada en el Grupo 4 de Tercera.

El conjunto vasco llega a este encuentro tras estrenarse en la competición doméstica con un 1-1 a domicilio contra el Lagun Onak.

De jugador a entrenador

Como curiosidad, su entrenador, Josu Juste, tiene apenas 26 años y hasta este verano era jugador del primer equipo.

Canterano del club, decidió cambiar las botas con las que marcó nueve goles en los últimos dos cursos por la pizarra.

Por su parte, el Bergantiños debutó en la Segunda Federación 2026-27 con un empate a dos en el campo del Gernika este pasado fin de semana.

Pachón y Barandiaran (en propia puerta) hicieron los goles del conjunto carballés, que intentará volver a ganar delante de su público esta tarde contra el Leioa, así como este fin de semana en la segunda jornada de liga.

“Vai ser unha semana importante para nós porque volvemos a xogar na casa e facémolo dúas veces. O primeiro obxectivo é pasar de ronda e, sobre todo, facer unha gran actuación diante da nosa xente”, afirma el técnico del Bergan, Simón Lamas.

Un millar de abonados

Los rojillos mantienen abierta su campaña de abonados de cara a la presente temporada. Por el momento son alrededor de mil personas las que se han hecho socias del club carballés en sus distintas modalidades.

Todas ellas podrán recoger antes del encuentro de Copa Federación los carnets físicos. Todo aquel que quiera darse de alta como abonado y todavía no lo haya hecho también lo podrá hacer este miércoles.