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Deportes

El Sysca culmina el Campeonato de España de playa como tercer mejor equipo absoluto

En categoría juvenil el club carballés quedó segundo mientras en júnior fue quinto

Redacción Carballo
08/09/2026 18:59
Deportistas del Sysca que participaron en el Campeonato de España disputado en Razo
Deportistas del Sysca que participaron en el Campeonato de España disputado en Razo
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El Sysca cerró de manera brillante la temporada 2025-2026 al quedar como tercer mejor equipo absoluto en el Campeonato de España de categorías juvenil, júnior y absoluto disputado el pasado fin de semana en la playa carballesa de Razo. 

No se quedaron atrás los deportistas juveniles del club toda vez que quedaron segundos de España a nivel de equipos, mientras que los júnior finalizaron en un más que meritorio quinto lugar. 

Estos resultados consolidan al conjunto de Carballo entre los mejores a nivel nacional en la modalidad de playa.

En categoría juvenil, Mateo Pallas se colgó la plata en la prueba de banderas, mientras que Lluc Pensado terminó en tercera posición la carrera con tabla. 

Por equipos, el conjunto masculino se hizo con un total de cinco medallas: dos oros, en rescate con tabla y en el relevo de sprint; dos platas, en el relevo de ski y en el de ocean; y un bronce, en el relevo de tabla. 

El equipo femenino también se proclamó campeón de España en el relevo de rescate con tubo.

En la categoría júnior, dos de los deportistas más destacados fueron Sara Puñal, doble subcampeona nacional al ser segunda tanto en carrera con tabla como en ocean, y Kevin Pallas, que se hizo con el oro en la prueba de sprint. 

Por relevos, el equipo masculino se subió a lo más alto del podio en el rescate con tabla, mientras que el femenino se colgó el bronce en el relevo de ocean.

En el campeonato absoluto, disputado entre el viernes y el domingo, Anxo López se llevó la plata en la prueba de nadar surf y Samuel Quintela se hizo con el bronce en el sprint

Además, tanto el juvenil Lluc Pensado como la júnior Sara Puñal, que ya habían logrado medalla en la carrera con tabla en sus respectivas categorías, se subieron de nuevo al podio tras ser segundos en esta prueba ante rivales de una edad superior. 

Por equipos, el conjunto masculino fue segundo en el relevo de tabla y tercero en el de sprint.

Además, el Sysca se coronó campeón de España en el relevo de ocean mixto.

Esta competición certificó el final de una temporada que sitúa al Club Sysca entre los mejores equipos del ámbito nacional, tanto en piscina como en playa.

Con todo, para algunos miembros del conjunto carballés el curso 2025/2026 todavía no ha concluido, ya que el último fin de semana de septiembre tendrá lugar en Bétera (Valencia) el Campeonato de España por comunidades autónomas.

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