Dos oros, una plata y un bronce para el SAL en los campeonatos de España de salvamento celebrados en Razo

Deportistas juveniles y júnior del SAL Cedida

El Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) se codeó con los mejores en los Campeonatos de España Juvenil, Júnior y Absoluto de playa disputados el fin de semana en Razo (Carballo), consiguiendo un botín de dos títulos nacionales, una plata, un bronce y numerosas clasificaciones entre los mejores equipos y deportistas del país.

Por lo que se refiere a la competición júnior y juvenil, en la clasificación por clubes los laracheses ocuparon la 6ª posición en júnior (el equipo masculino fue 6º y el femenino 9º) y la 13ª en juveniles (17º el equipo masculino y 7º el femenino).

La gran protagonista individual de la competición fue Iria Barreiro Matos, que se proclamó campeona de España en sprint y banderas de categoría júnior, firmando un doble título nacional, además de quedar 20ª en ocean.

Iria Barreiro, doble campeona de España Cedida

Otro júnior, Miguel Salorio Campi, quedó subcampeón de España en carrera con ski y 11º en carrera con tabla, en tanto que Luis Negreira Mariño acabó 5º en banderas.

Otra de las grandes alegrías para el SAL fue la medalla de oro en rescate con tabla de categoría júnior femenina conseguida por Iria Barreiro y Lucía Añón, así como la plata por equipos en relevo de tabla.

La juvenil Sofía Mata López se proclamó subcampeona de España en carrera con tabla, además de finalizar 8ª en carrera con ski.

Miguel Salorio, subcampeón de España en carrera con ski Cedida

Shaila Rodríguez Rodríguez se colgó la medalla de bronce en banderas, además de quedar 14ª en sprint y carrera con tabla.

Otro de sus deportistas destacados fue Pedro Caamaño Verdía, que rozó el podio al quedar 4º en banderas y 18º en sprint.

También quedó 4º el equipo de relevos juvenil en rescate con tabla y 5º en relevo de ski.

Campeonato Absoluto

Por lo que respecta al Campeonato de España Absoluto, el equipo larachés clasificó en 16º entre los 32 clubes participantes (23º en categoría masculina y 12º en la femenina).

Equipo absoluto del SAL Cedida

La actuación más destacada del SAL llegó de la mano de Ana Iglesias Amado, que alcanzó una excelente 5ª posición nacional en sprint absoluto femenino. También el equipo femenino de relevo sprint consiguió una destacada 5ª posición, confirmando el nivel competitivo del club en las pruebas colectivas.

Entre los resultados individuales dentro del Top 20 nacional destacó también Iria Barreiro Matos, que finalizó 14ª en sprint y 16ª en bandera en la máxima categoría.

Shaila Rodríguez Rodríguez consiguió por su parte la 20ª posición en banderas, completando los cinco resultados del SAL situado en el Top 20 nacional.

Los equipos femenino y masculino de rescate con tabla finalizaron ambos en la 9ª posición nacional, confirmando también la capacidad competitiva del club en las pruebas colectivas de la máxima categoría.

Valoración del club

Desde el club larachés hablan de un balance deportivo "especialmente positivo" y añaden que los resultados obtenidos "reflicten la evolución de un proyecto deportivo que sigue creciendo desde A Laracha".

Por ello, felicitan tanto a deportistas como al cuerpo técnico, al tiempo que aseguran que las citas nacionales disputadas en el arenal carballés suponen un estímulo "para seguir mejorando, aprendiendo y creciendo".