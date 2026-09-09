Más de 60 pilotos participan este sábado en el 23º Autocross de Carballo

La prueba se presentó este miércoles en el consistorio de Carballo Mar Casal

La capital de Bergantiños volverá a convertirse este sábado en capital del automovilismo gallego de la mano del 23º Autocross de Carballo, puntuable para el Campeonato de Galicia y en el que van a participar más de 60 pilotos en las distintas categorías de turismos, turismos series, carcross e carcross júnior.

La competición empezará por la mañana, después de las verificaciones administrativas y técnicas y del briefing de los participantes.

El warm up está previsto para las 10.30 horas y los entrenamientos oficiales comenzarán a las 11.30 horas en el circuito del motor de Bértoa, cuya singularidad es clave para mantener la presencia de Carballo en los calendarios gallego y nacional del autocross.

Ya por la tarde, la primera manga clasificatoria se disputará a las 15.00 horas y la segunda a las 16.30 horas. Las finales B están programadas a partir de las 17.50 horas, mientras que las finales comenzarán diez minutos después.

La entrega de premios y trofeos está prevista para las 19.45 horas, aunque el horario definitivo podrá adaptarse en función del número final de participantes de cada clase.

El formato deportivo prevé dos vueltas de warm up, cuatro en los entrenamientos oficiales, seis en las mangas clasificatorias y finales B y ocho vueltas en las finales A.

Acto de presentación

La prueba se presentó este miércoles en un acto celebrado en el consistorio carballés, en el que estuvieron presentes el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; Ernesto Rumbo, del Club Rally Coruña, organizador de la prueba; José Manuel Valeiro, comisario deportivo, y Víctor Fernández Rodríguez, responsable del cronometraje.

Rumbo puso en valor la vinculación histórica de Carballo con el mundo del motor, resaltando que Carballo es el único municipio gallego que acoge dos pruebas de ámbito estatal, algo que, en su opinión, evidencia tanto la calidad de las instalaciones como la capacidad organizativa y la tradición automovilística existente en el municipio.

El alcalde, Daniel Pérez, incidió también en el valor del circuito municipal como infraestructura deportiva y como elemento de proyección exterior de Carballo, como quedó de manifiesto la semana pasada con el Rally Terra de Galicia. “O automobilismo forma parte da historia deportiva de Carballo e temos a sorte de contar cun circuíto que nos permite seguir sendo escenario de competicións de primeiro nivel", dijo.

Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, agradeció el trabajo del Club Rally Coruña y de toda las personas implicadas en la organización.

“Detrás dunha proba destas características hai moitísimas horas de traballo e un dispositivo humano e técnico moi importante. Desde o Concello queremos agradecer ese esforzo e convidar á afección a achegarse este sábado ao circuíto para desfrutar dunha xornada que promete moito espectáculo”, declaró el edil.